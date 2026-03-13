Hindustan Hindi News
हेल्थ सेक्टर में बड़ी खुशखबरी; रोबोटिक सर्जरी आंत के कैंसर को मात देगा, बिहार में एक और आई बैंक

Mar 13, 2026 12:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रोबोटिक सर्जरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यहां तक कि कैंसर की कुछ बीमारियों को जड़ से खत्म होने की संभावना है।राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में पटना का पांचवा आई बैंक खुलेगा।

हेल्थ सेक्टर में बड़ी खुशखबरी; रोबोटिक सर्जरी आंत के कैंसर को मात देगा, बिहार में एक और आई बैंक

बिहार में हेल्थ सेक्टर में बड़ी खुशखबरी है। राज्य में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गयी है जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यहां तक कि कैंसर की कुछ बीमारियों को जड़ से खत्म होने की संभावना है। इसके साथ राज्य में एक और आई बैंक का रास्ता साफ हो गया है। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में पटना का पांचवा आई बैंक खुलेगा। आई बैंक खुलने के बाद यहां भी कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लेने के लिए अस्पताल प्रशासन ने आवेदन भेजा है। इसके आधार पर विभाग की ओर से एक टीम अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी है।

आईजीआईएमएस के गैस्ट्रो सर्जरी विभाग एवं संस्थान के पहले प्रशिक्षित रोबोटिक सर्जन डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी से बिहार में वैसे मरीजों को ज्यादा लाभ मिलेगा जो खाने की थैली, छोटी एवं बड़ी आंत और मल द्वार के कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों को रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन के दौरान कम से कम चीरा में और न्यूनतम रक्त स्त्राव के साथ सटीकता के साथ कैंसर को जड़ से ठीक किया जा सकेगा।

किडनी के कैंसर की रोबोटिक सर्जरी

डॉ. राकेश ने बताया कि रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे होने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो कैंसर के टीसू होते है उनको पूर्णत: काटकर निकाला जा सकता है और जो अच्छे उत्तक होते हैं उन्हें बचाया जा सकता है। ऑपरेशन के दौरान रक्त चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूरो रोबोटिक सर्जन डॉ. रोहित उपाध्याय ने बताया कि रोबोट से मरीजों की सर्जरी तीसरे दिन भी की गई। एक सर्जरी पीत की थैली का और दूसरा हायटस हर्निया की हुई। शुक्रवार को किडनी के कैंसर की व किडनी के गहरे संक्रमण की बीमारी के लिए रोबोटिक सर्जरी की जाएगी।

मंगल पांडे करेंगे उद्घाटन

इस तरह के सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन करने में कठिनाई होती थी। अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन करने से कम से कम रक्त स्त्राव में किडनी के कैंसर को जड़ से हटाया जा सकता है। इससे की मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने कार्य पर जल्द ही वापस जा सकता है। उपनिदेशक डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि ट्रायल के बाद सोमवार को रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय करेंगे। निदेशक ने बताया कि बिहार में दाविन्सी मशीन पहली बार किसी सरकारी अस्पताल या संस्थान में लगाया गया है, जो विश्व में उच्चतम तकनीक का रोबोट है। यह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अथक प्रयास से ही संभव हो पाया है।

राजेंद्र नगर नत्र अस्पताल के निदेशक डॉ. अजित कुमार द्विवेदी ने बताया कि आई बैंक शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सबकुछ ठीक रहा तो तीन से चार महीने में राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल को आई बैंक मिल सकेगा। राजेंद्र नगर अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 600 मरीज आते हैं। अस्पताल में आई बैंक होने से जिन मरीजों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, वैसे मरीजों को बाहर दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। इस अस्पताल में नेत्र रोग से संबंधित अभी तरह के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। आंखों की सर्जरी के लिए यहां पांच ओटी की सुविधा है। आई बैंक की सुविधा शुरू होने से टीसू को सुरक्षित रखने और मृत शरीर से टीसू निकालने की सुविधा शुरू हो जाएगाी। दूसरे अस्पतालों को भी टीसू उपलब्ध कराया जा सकता है। राजधानी के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स और एनएमसीएच में अभी आई बैंक की सुविधा है। इन सभी जगह कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया जाता है। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में आई बैंक खुलने से पटना में पांच आई बैंक हो जाएगा।

