हेल्थ सेक्टर में बड़ी खुशखबरी; रोबोटिक सर्जरी आंत के कैंसर को मात देगा, बिहार में एक और आई बैंक

रोबोटिक सर्जरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यहां तक कि कैंसर की कुछ बीमारियों को जड़ से खत्म होने की संभावना है।राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में पटना का पांचवा आई बैंक खुलेगा।

बिहार में हेल्थ सेक्टर में बड़ी खुशखबरी है। राज्य में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गयी है जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यहां तक कि कैंसर की कुछ बीमारियों को जड़ से खत्म होने की संभावना है। इसके साथ राज्य में एक और आई बैंक का रास्ता साफ हो गया है। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में पटना का पांचवा आई बैंक खुलेगा। आई बैंक खुलने के बाद यहां भी कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लेने के लिए अस्पताल प्रशासन ने आवेदन भेजा है। इसके आधार पर विभाग की ओर से एक टीम अस्पताल का निरीक्षण कर चुकी है।

आईजीआईएमएस के गैस्ट्रो सर्जरी विभाग एवं संस्थान के पहले प्रशिक्षित रोबोटिक सर्जन डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी से बिहार में वैसे मरीजों को ज्यादा लाभ मिलेगा जो खाने की थैली, छोटी एवं बड़ी आंत और मल द्वार के कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों को रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन के दौरान कम से कम चीरा में और न्यूनतम रक्त स्त्राव के साथ सटीकता के साथ कैंसर को जड़ से ठीक किया जा सकेगा।

किडनी के कैंसर की रोबोटिक सर्जरी डॉ. राकेश ने बताया कि रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे होने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो कैंसर के टीसू होते है उनको पूर्णत: काटकर निकाला जा सकता है और जो अच्छे उत्तक होते हैं उन्हें बचाया जा सकता है। ऑपरेशन के दौरान रक्त चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूरो रोबोटिक सर्जन डॉ. रोहित उपाध्याय ने बताया कि रोबोट से मरीजों की सर्जरी तीसरे दिन भी की गई। एक सर्जरी पीत की थैली का और दूसरा हायटस हर्निया की हुई। शुक्रवार को किडनी के कैंसर की व किडनी के गहरे संक्रमण की बीमारी के लिए रोबोटिक सर्जरी की जाएगी।

मंगल पांडे करेंगे उद्घाटन इस तरह के सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन करने में कठिनाई होती थी। अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन करने से कम से कम रक्त स्त्राव में किडनी के कैंसर को जड़ से हटाया जा सकता है। इससे की मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने कार्य पर जल्द ही वापस जा सकता है। उपनिदेशक डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि ट्रायल के बाद सोमवार को रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय करेंगे। निदेशक ने बताया कि बिहार में दाविन्सी मशीन पहली बार किसी सरकारी अस्पताल या संस्थान में लगाया गया है, जो विश्व में उच्चतम तकनीक का रोबोट है। यह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अथक प्रयास से ही संभव हो पाया है।