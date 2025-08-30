'वारिस अली' सचिव, 'अख्तर' बनाएंगे पंडाल, मां दुर्गा की पूजा; नवरात्रि में कौमी एकता की ऐसी मिसाल कहां

डेहरी के मोहन बिगहा मोड़ स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में दुर्गा पूजा कौमी एकता के रंग में रंगा होता है। तीस सालों से पूजा कमेटी के सचिव एक मुसलमान भाई हैं।

हिन्दू मुस्लिम के चक्कर में खुद को खपा रहे लोगों के लिए आंख खोलने वाली खबर है। बिहार के डेहरी के मोहन बिगहा मोड़(स्टेशन रोड) स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में पिछले 30 वर्षों से दुर्गापूजा अनुष्ठान होते आ रहा है। यह पूजास्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर और आसपास का क्षेत्र कौमी एकता के रंग में रंगा होता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की संस्कृति से पूजास्थल गुलजार रहता है। हिंदुओं की पूजा समिति के सचिव मुस्लिम बिरादरी के हैं।

यहां की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। युवा किंग कला मंच द्वारा वर्ष 1995 से यहां दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष देश की अलग-अलग प्रसिद्ध मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण होता है। इस वर्ष मंच द्वारा राजस्थान की सरस्वती मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडाल के साथ मां की प्रतिमा स्थापित होने वाले स्थान के पास पेंटिंग के माध्यम से काश्मिर की झलक देखने को भी मिलेगी। जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा।

बताया जाता है कि पंडाल की उंचाई लगभग 45-50 फीट होगी। जबकि इसका क्षेत्रफल लगभग तीन हजार वर्ग फुट होगा। पंडाल निर्माण में लगभग आठ लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पंडाल निर्माण संस्था द्वारा चंदे के माध्यम से की जाती है। पंडाल के साथ रौशनी की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। रात के समय पंडाल दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकृषित करेगा। शहर के अलावा दूर-दराज के गांव से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के साथ पूजा पंडाल देखने यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संस्था के कार्यकर्ता मुस्तैद रहते हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द का है मिसाल यहां की पूजा सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल है। मो. वारिस अली पिछले 30 वर्षों से संस्था के सचिव है। वहीं पंडाल का निर्माण पश्चिम बंगाल के जामताड़ा के रहने वाले मुस्लिम कारीगर अख्तर अंसारी, शमीम अंसारी, अत्ताउल्लाह अंसारी, इमरान अंसारी, रहमत अंसारी, कलीम अंसारी, शरीफ अंसारी व उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। जबकि पेंटिंग का कार्य संजय चौधरी, मूर्ति बनावट वीरेंद्र कुमार द्वारा किया जा रहा है।

संस्था के अध्यक्ष व सदस्य अध्यक्ष- सत्येंद्र कुमार सिंह

उपाध्यक्ष- संदीप कुमार गुप्ता व अनुज कुमार गुप्ता,

सचिव- मो. वारिस अली

उपसचिव- अजय कुमार बिश्नोई व राजू सिंह

संगठन मंत्री- प्रमोद कुमार गुप्ता

उप संगठन मंत्री- अविनाश सिंह व विनय प्रताप सिंह

कोषाध्यक्ष- विक्की कुमार बिश्नोई

उप कोषाध्यक्ष- संजय अग्रवाल सदस्य- दिलीप कुमार, अजय कुमार, रंजीत कुमार, सुरेंद्र चौधरी, धीरज सिंह, उपेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अभिषेक कुमार, गौतम कुमार, मनीष कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार चौरसिया, रमेश कुमार सिंह, मनोज कुमार पांडेय।