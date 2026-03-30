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मुजफ्फरपुर में गिट्टी-बालू कारोबारी को भूना, बड़े बकाए के विवाद में दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

Mar 30, 2026 04:27 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रभाकर सिंह अहियापुर चौक की ओर से बाड़ा जगन्नाथ की ओर आ रहे थे। पीछा करके अपराधियों ने बड़ा जगन्नाथ चौक पर हनुमान मंदिर के पास चलती बाइक पर ही उन्हें गोली मारी। तड़ातड़ चार गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया।

मुजफ्फरपुर में गिट्टी-बालू कारोबारी को भूना, बड़े बकाए के विवाद में दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक कारोबारी को गोलियों से भून दिया। अहियापुर थाना के बाड़ाजगन्नाथ चौक पर सोमवार की दोपहर करीब सवा बजे बाइक सवार अपराधियों में गिट्टी बालू व्यवसाय प्रभाकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वह परिवार के समेत बड़ा जगन्नाथ में इंदिरा नर्सिंग होम के पास रहते थे। मूल रूप से गायघाट के बेरुआ गांव के निवासी हैं। अपराधियों ने उन्हें चार गोलियां मारीं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हत्यारों की पहचान की जा रही है। एसएसपी कांतेश मिश्रा खुद छानबीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिन में प्रभाकर सिंह अहियापुर चौक की ओर से बाड़ा जगन्नाथ की ओर आ रहे थे। पीछा करके अपराधियों ने बड़ा जगन्नाथ चौक पर हनुमान मंदिर के पास चलती बाइक पर ही उन्हें गोली मारी। तड़ातड़ चार गोलियां अपराधियों ने फायरिंग की। जिसमें तीन गोली प्रभाकर सिंह के पीठ और सीने में लगी। वह मंदिर के पास ही बाइक समेत सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बैरिया स्थित अस्पताल पहुंचाया। बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल पहुंचने के बाद मृतकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिस घटना की छानबीन के लिए बड़ा जगन्नाथ पहुंचे।

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अपराधी गोली मारने के बाद बखरी की ओर फरार हो गया। सीटी एसपी गरहा और बखरी इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी और घेराबंदी कर रहे हैं। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक फुटेज में संदिग्ध हत्यारे प्रभाकर सिंह का पीछा करते दिख रहे हैं। बड़े बकाए के विवाद में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस उनके परिजनों और करीबियों से इस संबंध में जानकारी जुटा रही है। घटना से प्रभाकर सिंह के परिवार में कोहराम मच गया है।घटना से लोगों में आक्रोश है। इसे देखते हुए अहियापुर इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गयी है।

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एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा समेत तमाम वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। परिजनों से मामले में जानकारी ली जा रही है। मृतक के कारोबारी रिश्तों को भी खंगाला जा रहा है। उनके मोबाइल से अहम जानकारी मिल सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हथियार की जानकारी मिलेगी। मुजफ्फरपुर से निकलने वाली सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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