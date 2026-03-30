मुजफ्फरपुर में गिट्टी-बालू कारोबारी को भूना, बड़े बकाए के विवाद में दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

प्रभाकर सिंह अहियापुर चौक की ओर से बाड़ा जगन्नाथ की ओर आ रहे थे। पीछा करके अपराधियों ने बड़ा जगन्नाथ चौक पर हनुमान मंदिर के पास चलती बाइक पर ही उन्हें गोली मारी। तड़ातड़ चार गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक कारोबारी को गोलियों से भून दिया। अहियापुर थाना के बाड़ाजगन्नाथ चौक पर सोमवार की दोपहर करीब सवा बजे बाइक सवार अपराधियों में गिट्टी बालू व्यवसाय प्रभाकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वह परिवार के समेत बड़ा जगन्नाथ में इंदिरा नर्सिंग होम के पास रहते थे। मूल रूप से गायघाट के बेरुआ गांव के निवासी हैं। अपराधियों ने उन्हें चार गोलियां मारीं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हत्यारों की पहचान की जा रही है। एसएसपी कांतेश मिश्रा खुद छानबीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिन में प्रभाकर सिंह अहियापुर चौक की ओर से बाड़ा जगन्नाथ की ओर आ रहे थे। पीछा करके अपराधियों ने बड़ा जगन्नाथ चौक पर हनुमान मंदिर के पास चलती बाइक पर ही उन्हें गोली मारी। तड़ातड़ चार गोलियां अपराधियों ने फायरिंग की। जिसमें तीन गोली प्रभाकर सिंह के पीठ और सीने में लगी। वह मंदिर के पास ही बाइक समेत सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बैरिया स्थित अस्पताल पहुंचाया। बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल पहुंचने के बाद मृतकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिस घटना की छानबीन के लिए बड़ा जगन्नाथ पहुंचे।

अपराधी गोली मारने के बाद बखरी की ओर फरार हो गया। सीटी एसपी गरहा और बखरी इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी और घेराबंदी कर रहे हैं। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक फुटेज में संदिग्ध हत्यारे प्रभाकर सिंह का पीछा करते दिख रहे हैं। बड़े बकाए के विवाद में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस उनके परिजनों और करीबियों से इस संबंध में जानकारी जुटा रही है। घटना से प्रभाकर सिंह के परिवार में कोहराम मच गया है।घटना से लोगों में आक्रोश है। इसे देखते हुए अहियापुर इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गयी है।