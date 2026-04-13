धर्मनगरी में महापाप! चचेरे भाई समेत 4 लड़कों नाबालिग से किया गैंगरेप, प्रेमी के साथ थी लड़की

रविवार रात गांव में आयोजित एक भोज के दौरान नाबालिग गांव के बाहर बधार में अपने कथित प्रेमी से मिलने गई थी। इसी बीच, पीड़िता का चचेरा भाई अपने तीन अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गया।

Gaya Gang rape: बिहार की धर्मनगरी गयाजी में महापाप हुआ। जिले के आमस थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। रविवार की देर रात एक नाबालिग बच्ची के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसमें पीड़िता का सगा चचेरा भाई भी शामिल है। इस मामले में घटना में संलिप्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक भाई की करतूत से पूरा गांव शर्मसार महसूस कर रहा है। घटना के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।

सोमवार सुबह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, रविवार रात गांव में आयोजित एक भोज के दौरान नाबालिग गांव के बाहर बधार में अपने कथित प्रेमी से मिलने गई थी। प्रेमी गुरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है और वहां टेंट संचालन का कार्य करने आया था। इसी बीच, पीड़िता का चचेरा भाई अपने तीन अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे प्रेमी के साथ बघार में पकड़ लिया। चारों ने मिलकर पहले प्रेमी युवक की बेरहमी से पिटाई की। डर के मारे वह मौके से भाग निकला। उसके बाद लड़की को धमकाया कि गांव में जाकर सबको बता देंगे। लड़की लोकलाज से गिड़गिड़ाने लगी। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर चारों ने एक-एक कर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यहां तक उसके चचेरे भाई ने भी उसे नहीं छोड़ा।