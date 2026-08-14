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पोती से छेड़खानी के विरोध पर दादी की हत्या, मनचलों बोलेरो से कुचलकर मार डाला; भारी बवाल

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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विद्या देवी 18 वर्षीय पोती संग तुंगी बाजार गई थी। तभी सफेद रंग की बोलेरो पर सवार कुछ मनचले युवक वहां पहुंचे और पोती संग छेड़छाड़ की कोशिश कर मारपीट की। युवती को जबरन बोलेरों में बैठाने लगे।

पोती से छेड़खानी के विरोध पर दादी की हत्या
पोती से छेड़खानी के विरोध पर दादी की हत्या

बिहार के नवादा में पोती से छेड़खानी का विरोध करना दादी के लिए जानलेवा साबित हुआ। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के तुंगी बाजार स्थित डाक स्थान दो मुहानी के समीप गुरुवार को युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने बोलेरो से उसकी दादी को कुचल डाला। मौके पर उनकी मौत हो गई।

मृतका की पहचान लटावर निवासी नवल सिंह की 55 वर्षीय पत्नी विद्या देवी के रूप में हुई है। इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने करीब चार घंटे तक एनएच 82 गया-नवादा पथ को जाम रखा। विद्या देवी 18 वर्षीय पोती संग तुंगी बाजार गई थी। तभी सफेद रंग की बोलेरो पर सवार कुछ मनचले युवक वहां पहुंचे और पोती संग छेड़छाड़ की कोशिश कर मारपीट की। युवती को जबरन बोलेरों में बैठाने लगे। जब उसकी दादी ने इसका विरोध किया तो युवकों ने तेज रफ्तार से बोलेरो भगाते हुए उन्हें कुचल दिया। आसपास के लोगों के सहयोग से महिला को सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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बोलेरो जब्त, मनचले फरार

उधर, लोगों ने पीछा कर बोलेरो को पकड़ लिया। हालांकि उसपर सवार सभी मनचले भाग निकले। बोलेरो तुंगी चक निवासी सौरभ चौधरी के नाम से पंजीकृत है। आक्रोशितों ने तुंगी दो मुहानी के समीप एनएच 82 गया-नवादा रोड को जाम कर दिया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को समझाया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद जाम समाप्त हुआ।

क्या बोले डीएसपी

लोगों का आरोप है कि कार सवार कुछ युवकों ने पोती के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर मनचलों ने दादी को रौंदकर मार दिया। आवेदन के आधार पर कार्रवाई होगी। - सुरेश प्रसाद, सदर एसडीपीओ-2

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दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को सड़क जाम

पोती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दादी को बोलेरो से कुचल कर जान मार डालने की घटना से ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे। घटना से आहत लोगों ने हिसुआ थाना क्षेत्र के तुंगी दो मुहानी के समीप एनएच 82 गया-नवादा रोड को जाम कर दिया। करीब चार घंटे तक आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतार लग गई।

घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष मृत्युंजय पुलिस बल के साथ तुंगी पहुंचे और लोगों को समझाने में जुट गए, लेकिन आक्रोशित लोग घटना में संलिप्त युवकों को तत्काल गिरफ्तार करने और पीड़ित परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराने में सफल हुई। सूचना पर कई वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे। गौरतलब है कि लटावर की महिला अपनी पोती के साथ खरीदारी करने के लिए तुंगी बाजार पहुंची थी। तभी बोलेरो पर सवार मनचलों ने पोती के साथ छेड़खानी की और मारपीट भी की। इसका विरोध करने पर बोलेरो सवार मनचलों ने उसकी दादी को कुचल दिया। जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पकड़ा गया बोलेरो तुंगी चक निवासी किसी सौरभ चौधरी के नाम से पंजीकृत है।

शराब धंधे से जुड़े हैं मनचले

आक्रोशित स्थानीय लोगों का कहना है कि बोलेरो सवार सभी मनचले तुंगी चक के ही रहने वाले हैं और सभी शराब धंधे से भी जुड़े हुए हैं। जिसके खौफ से हर कोई वाकिफ है

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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