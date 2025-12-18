बेटे के लव मैरिज से नाराज दादी ने पोते को 50 हजार में बेचा, खरीदने वाला डॉक्टर फरार

संक्षेप: थानाध्यक्ष कमलजीत ने बताया कि केस के अनुसंधान और आरोपितों से पूछताछ में यह बात सामने आयी कि चितरंजन कुमार और खुशबू कुमारी रिश्ते के चचेरे भाई-बहन हैं। दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। इससे चितरंजन कुमार की मां क्रिंता देवी नाराज थी।

बिहार के भोजपुर जिले में बेटे और बहू के प्रेम विवाह से नाराज एक महिला ने अपने पोते को ही बेच दिया। बहू के प्रसव के तुरंत बाद उसने गांव की एक महिला की नजदीकी के जरिए रोहतास जिले के एक ग्रामीण चिकित्सक को 50 हजार रुपए में पोते का सौदा कर दिया था। मानवता को शर्मशार करने वाली यह घटना गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सात दिसंबर को हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेचा गया नवजात नारायणपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय नारायणपुर गांव के रहने वाले चितरंजन का पुत्र है। इस मामले में चितरंजन की पत्नी खुशबू कुमारी के बयान पर 16 दिसंबर को गड़हनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस आधार पर नारायणपुर व गड़हनी थाने की पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए खुशबू कुमारी की सास क्रिंता देवी व उसकी तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्रिंता देवी के पास से नवजात की बिक्री के करीब 49 हजार रुपए भी बरामद किये गये हैं। क्रिन्ता देवी नारायणपुर गांव निवासी पंकज रवानी की पत्नी है। गिरफ्तार अन्य आरोपितों में नारायणपुर गांव निवासी महेंद्र शर्मा की पत्नी कविता शर्मा और इनकी रिश्तेदार आरा की रहने वाली चांदनी शर्मा के अलावा रोहतास जिले की प्रीति कुमारी शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि नवजात बरामद नहीं किया जा सका है। उसे खरीदने वाला डॉक्टर भी अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। इसे लेकर डॉक्टर के हर ठिकाने पर छापेमारी भी की गयी,‌ लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आ सका।

पुलिस के अनुसार चांदनी शर्मा ने पूछताछ में कहा कि कविता देवी उनकी रिश्तेदार हैं। उसी के कहने पर उसने रोहतास के दिनारा में क्लीनिक चलाने वाले सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के हुंकाडीह गांव निवासी डॉक्टर दिलीप उर्फ हरिशंकर पंडित और उनकी सहयोगी प्रीति कुमारी से बच्चे को लेकर बातचीत की थी। इसके बाद 50 हजार रुपए में डॉक्टर दिलीप को बच्चा बेचा गया था। थानाध्यक्ष कमलजीत ने बताया कि केस के अनुसंधान और आरोपितों से पूछताछ में यह बात सामने आयी कि चितरंजन कुमार और खुशबू कुमारी रिश्ते के चचेरे भाई-बहन हैं।

दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। इससे चितरंजन कुमार की मां क्रिंता देवी नाराज थी। उसने बेटे-बहू को अलग कराने के लिए खुशबू के बेटे को बेचने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने गांव की ही कविता देवी की मदद ली। कविता शर्मा की पहल पर आरा की चांदनी शर्मा की ओर से नवजात को बेचने में मध्यस्थता की गयी थी। नवजात की बरामदगी और उसे खरीदने वाले डॉक्टर दिलीप की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

पोते को बेचने के बाद बहू को घर में किया कैद, रिश्तेदार की मदद से पुलिस तक पहुंची बेटे-बहू के प्रेम विवाह से नाराज महिला ने पोते को बेचने के बाद बहू को भी घर में कैद कर दिया। लेकिन, करीब पांच रोज बाद बहू खुशबू कुमारी किसी तरह घर से भाग निकली और अपने रिश्तेदार के घर आरा पहुंची। वहां महिला रिश्तेदार की मदद से पुलिस तक पहुंच सकी और मामले का खुलासा हो सका। खुशबू कुमारी की ओर से दर्ज प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार खुशबू को बच्चा होने वाला था। इसे लेकर उसकी सास क्रिंता देवी प्रसव कराने के लिए छह दिसंबर को अगिआंव पीएचसी ले गयी थी। सात दिसंबर की सुबह उसका सामान्य प्रसव हुआ और बेटा हुआ।

इसके बाद वह अपनी सास के साथ घर आ गयी। उसी दौरान कविता देवी उसके नवजात बेटे को एक पुरुष और दो महिला के साथ लेकर चली गयी। घर पहुंचने पर खुशबू ने अपनी सास से बेटे के बारे में पूछताछ की, तो बताया कि बच्चे को कविता शर्मा की रिश्तेदार चांदनी शर्मा को दे दिया है। इसके बाद सास की ओर से खुशबू को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। 13 दिसंबर को खुशबू किसी तरह घर से भागकर आरा पहुंची। वहां रिश्तेदार संजू देवी की मदद से कचहरी में काम करने वाली पूनम देवी और फिर एसपी के पास पहुंची।

एसपी की पहल पर वह नारायणपुर थाना पहुंची। तब पुलिस की ओर से खुशबू कुमारी की सास क्रिंता देवी और कविता शर्मा को बुला कर पूछताछ शुरू की गयी। उस दौरान नवजात को बेचे जाने की बात सामने आयी।‌ इसके बाद गड़हनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की ओर से खुशबू कुमारी की सास क्रिंता देवी, उसकी सहयोगी कविता शर्मा और आरा की चांदनी शर्मा को गिरफ्तार किया गया।‌ चांदनी शर्मा की निशानदेही पर नवजात की बरामदगी को रोहतास जिले के दिनारा स्थित डॉक्टर दिलीप की क्लीनिक में छापेमारी की गयी। वहां डॉक्टर की सहयोगी प्रीति कुमारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवजात और डॉक्टर नहीं मिले।