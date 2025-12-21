Hindi NewsBihar Newsgrandmother and granddaughter death by suffocation when warm oneself by fire in bihar cold
ठंड से बचने के लिए आग ताप रही दादी और नवजात पोती की दम घुटने से मौत, मां की हालत नाजुक
संक्षेप:
बोरसी में आग जलाकर एक बंद कमरे में सभी सो गए थे। सभी को नींद लग गई और धुएं ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दम घुटने से दादी और पोती की मौत हो गई। मां की हालत भी नाजुक बताई जा रही है।
Dec 21, 2025 12:14 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, गयाजी
बिहार में शीतलहर कहर बरपा रहा है। ठंड की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गयाजी जिले में ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। यहां दादी और पोती की मौत दम घुटने से हो गई है। बताया जा रहा है कि गयाजी के दखिनगांव में मां, दादी और पोती ठंड से बचने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए आग ताप रही थीं। बोरसी में आग जलाकर एक बंद कमरे में सभी सो गए थे। सभी को नींद लग गई और धुएं ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दम घुटने से दादी और पोती की मौत हो गई। मां की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
