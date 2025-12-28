ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी; नवादा में दम घुटने से नाना-नाती की मौत, 3 की हालत गंभीर
नवादा जिले में ठंड से बचने के लिए कमरे अंगीठी जलाकर हुए परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दम घुटने से नाना और नाती की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं।
नवादा में बोरसी के धुएं से दम घुटने से नाना और नाती की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सभी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में पावापुरी विम्स में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के त्रिलोकी बीघा गांव की है। शनिवार की रात खाने के बाद परिवार के पांच सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। कमरे को गर्म रखने के लिए बोरसी जलाई गई थी। कमरा पूरी तरह बंद था जिस कारण उसमें गैस भर गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे सभी पांचों लोग बेहोश हो गए।
अस्पताल में इलाज के दौरान 50 वर्षीय श्री यादव (नाना) और उनके 4 वर्षीय नाती आशीष कुमार की मृत्यु हो गई। वहीं, श्री यादव की पत्नी सरो देवी, बेटी इंदु देवी और नतनी सपना कुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। मृतक के परिजन नीतीश कुमार ने बताया कि इंदु देवी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण वह अपने मायके आई हुई थीं।
इसी दौरान मां, बेटी और पिता एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सीआई पंकज कुमार ने बताया कि त्रिलोकी बीघा गांव से दम घुटने की घटना सामने आई है। उसमें नाना और नाती की मौत हो गई है। बाकि तीन लोगों का इलाज चल रहा है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजन ने बताया कि इंदु देवी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण वह अपने मायके आई हुई थीं। इसी दौरान मां, बेटी और पिता एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है।