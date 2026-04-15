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पोतियों ने किया दादा को कंगाल, खाते से निकाले 35 लाख रुपये; थाने में केस दर्ज

Apr 15, 2026 10:49 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के पत्रकार नगर थाना में 87 वर्षीय दादा ने अपनी तीन पोतियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि उनकी पोतियों ने मिलकर उनके खाते से 35 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली। 

पोतियों ने किया दादा को कंगाल, खाते से निकाले 35 लाख रुपये; थाने में केस दर्ज

बिहार की राजधानी पटना से ठगी की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तीन पोतियों ने मिलकर अपने दादा को ही कंगाल कर दिया। पोतियों ने दादा के बैंक खाते में मोबाइल नंबर बदल दिए। फिर अकाउंट से 35 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित दादा ने अपनी पोतियों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की है। उन्होंने अपनी बहू के भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित का नाम बिक्रमा लाल है। वह पटना के हनुमान नगर में रहते हैं। उनकी उम्र 87 साल है। उन्होंने पत्रकार नगर थाने में खाते से रुपयों की अवैध निकासी का केस दर्ज कराया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी तीन पोतियां स्तुति लाल, आस्था लाल और ईशानी लाल ने मिलकर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उनकी जानकारी के बिना उनके खाते से इन्होने बड़ी रकम निकाल ली।

खाते के मोबाइल नंबर बदले, फिर निकाले 35 लाख

पीड़ित दादा ने आरोप लगाए तीनों पोतियों ने मिलकर उनके बैंक खाते में दर्ज उनका मोबाइल नंबर बदलवा दिया। इसकी जगह उन्होंने अपना नंबर लिखवा दिया। इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। फिर 28 मार्च से लगातार उनके खाते से रकम निकाली गई। पोतियों ने मिलकर कुल 35 लाख रुपये उनके बैंक खाते से चेकबुक के माध्यम से निकाल दिए।

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बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत का आरोप

पीड़ित बिक्रमा लाल ने आरोप लगाया है इस साजिश में बैंक के तीन कर्मचारी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पटना के डॉक्टर कॉलोनी स्थित एक बैंक में उनका खाता है। तीनों कर्मचारी उसी बैंक शाखा में कार्यरत हैं। आरोप है कि बुजुर्ग की एक पोती इन बैंक कर्मचारियों के साथ मिली हुई थी। सभी ने साथ मिलकर ही पूरी साजिश रची।

बैंक खाता फ्रीज

पीड़ित बुजुर्ग को जैसे ही उनके खाते से रुपये उड़ने का पता चला, सबसे पहले उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर टीम ने उनके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। हालांकि, उससे पहले ही बुजुर्ग के अकाउंट से 35 लाख रुपये की निकासी की जा चुकी थी।

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संपत्ति हड़पने का आरोप

पीड़ित बुजुर्ग ने अपने परिवार वालों पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खाते से अवैध निकासी में उनकी बहू का भी हाथ है। इसके अलावा उनके नाम से जो संपत्ति थी, उसे भी दबाव बनाकर आरोपियों ने अपने नाम करा लिया हैं। इस संबंध में एसडीएम के पास उन्होंने अलग से शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है।

(हिन्दुस्तान अखबार की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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