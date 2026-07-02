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रिश्ता शर्मसार! हैवान बना दादा, 13 साल की पोती से करता था रेप; पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, किशनगंज, संवाददाता
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लड़की घर में अकेली थी। तभी आरोपी व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर अपनी ही पोती नाबालिग पोती को दबोच लिया और डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

रिश्ता शर्मसार! हैवान बना दादा, 13 साल की पोती से करता था रेप; पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

Bihar Crime News: बिहार के किशनगंज में एक बुजुर्ग ने रिश्ते को कलंकित कर दिया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिश्ते में दादा लगने वाले वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध 13 वर्षीय नाबालिग पोती के साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। मामले में 26 जून को आरोपी वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध महिला थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद महिला थाना की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दादा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पीड़िता से आगे की कार्रवाई के तहत पूछताछ कर रही है।

घर में अकेली पोती को दबोचा

कार्रवाई महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी के नेतृत्व में की गई। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि सबसे पहले 25 अप्रैल को आरोपी ने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की घर में अकेली थी। तभी आरोपी व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर अपनी ही पोती नाबालिग पोती को दबोच लिया और उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। रेप करने के बाद उसने पीड़िता को धमकाया कि किसी को बताया तो हत्या कर देगा। नाबालिग लड़की भय के कारण किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी।

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कई बार रेप किया

पीड़ता ने जब मामले को दबा दिया तो उसका मन बढ़ता गया। उसके बाद भी आरोपी व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और शारीरिक शोषण करता रहा। कांड दर्ज होने तक उसने कई बार नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। मजबूर होकर बच्ची ने मां को सबकुुछ बता दिया। घटना की जानकारी जब नाबालिग लड़की ने अपनी मां को दी तब घर के सदस्यों के होश उड़ गए।

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आरोपी दादा को भेजा गया जेल

बच्ची से जानकारी मिलने पर परिवार के लोग सदमे में आ गए। मां अपने ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने महिला थाना पहुंच गई और महिला थानाध्यक्ष को पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस घटना के अनुसंधान में जुट गई। इस बीच महिला थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्ची की काउन्सलिंग कराई जा रही है। उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। पुलिस छानबीन करके पूरे तथ्य को सामने लाएगी। जरूरत पड़ी तो आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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