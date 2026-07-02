रिश्ता शर्मसार! हैवान बना दादा, 13 साल की पोती से करता था रेप; पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

लड़की घर में अकेली थी। तभी आरोपी व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर अपनी ही पोती नाबालिग पोती को दबोच लिया और डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

Bihar Crime News: बिहार के किशनगंज में एक बुजुर्ग ने रिश्ते को कलंकित कर दिया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिश्ते में दादा लगने वाले वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध 13 वर्षीय नाबालिग पोती के साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। मामले में 26 जून को आरोपी वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध महिला थाना में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद महिला थाना की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दादा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पीड़िता से आगे की कार्रवाई के तहत पूछताछ कर रही है।

घर में अकेली पोती को दबोचा कार्रवाई महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी के नेतृत्व में की गई। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि सबसे पहले 25 अप्रैल को आरोपी ने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की घर में अकेली थी। तभी आरोपी व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर अपनी ही पोती नाबालिग पोती को दबोच लिया और उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। रेप करने के बाद उसने पीड़िता को धमकाया कि किसी को बताया तो हत्या कर देगा। नाबालिग लड़की भय के कारण किसी से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी।

कई बार रेप किया पीड़ता ने जब मामले को दबा दिया तो उसका मन बढ़ता गया। उसके बाद भी आरोपी व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और शारीरिक शोषण करता रहा। कांड दर्ज होने तक उसने कई बार नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। मजबूर होकर बच्ची ने मां को सबकुुछ बता दिया। घटना की जानकारी जब नाबालिग लड़की ने अपनी मां को दी तब घर के सदस्यों के होश उड़ गए।

आरोपी दादा को भेजा गया जेल बच्ची से जानकारी मिलने पर परिवार के लोग सदमे में आ गए। मां अपने ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने महिला थाना पहुंच गई और महिला थानाध्यक्ष को पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस घटना के अनुसंधान में जुट गई। इस बीच महिला थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।