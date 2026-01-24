Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGrand alliance may break up in Bihar demands within Congress to separate from Tejashwi Yadav RJD
बिहार में टूटेगा महागठबंधन? कांग्रेस में तेजस्वी यादव की RJD से अलग होने की मांग तेज

बिहार में टूटेगा महागठबंधन? कांग्रेस में तेजस्वी यादव की RJD से अलग होने की मांग तेज

संक्षेप:

बिहार कांग्रेस के ज्यादा विधायक और नेता आरजेडी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की दिल्ली में हुई बैठक में अधिकतर विधायकों ने आरजेडी से अलग राह पकड़ने की वकालत की।

Jan 24, 2026 08:24 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में महागठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अधिकतर विधायक एवं कई नेताओं ने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से नाता तोड़ने की मांग तेज कर दी है। नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई बैठक में बिहार के कांग्रेस विधायकों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत आला नेताओं के सामने यह बात रखी। कांग्रेस के अधिकतर विधायक आरजेडी के साथ रहने के मूड में नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राहुल गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठक में पहली बार पार्टी के सभी 6 नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। खरगे ने उनसे पार्टी में टूट की अफवाहों पर सवाल किए, जिसे उन्होंने सिरे से नकार दिया। हालांकि, कांग्रेस विधायकों ने आरजेडी और कांग्रेस के संबंधों को असहज और घातक बताया।

सूत्रों की मानें तो ज्यादातर विधायक लालू-तेजस्वी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। बैठक में इक्का-दुक्का को छोड़ सभी विधायक और नेताओं ने गठबंधन से हटने की वकालत की। हालांकि, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो सकता है। माना जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेता विचार कर इस पर भविष्य में कोई फैसला ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:'बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच राहुल-खरगे ने ली बैठक, जानिए क्या हुआ?

पहले भी हो चुकी है अलग होने की मांग

बिहार में विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद भी लंबे समय से आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की मांग करते रहे हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के कुछ दिनों बाद राहुल-खरगे ने दिल्ली में समीक्षा बैठक की थी। उसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों से बात की गई थी। उसमें भी आरजेडी से गठबंधन को बिहार में कांग्रेस की हार की एक वजह माना गया था।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।