महागठबंधन के प्रत्याशी को उठा ले गई पुलिस,RJD नेता नॉमिनेशन करते गिरफ्तार; झारखंड से कनेक्शन

संक्षेप: Bihar Chunav: सत्येंद्र साह सासाराम निर्वाची पदाधिकारी के यहां नामांकन करने आए थे। हत्या के एक मामले में नॉमिनेशन के बाद बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया

Bihar Election: बिहार विधानसभा के द्वितीय चरण के नामांकन के अंतिम दिन सासाराम में एक महागठबंधन के प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सासाराम विधानसभा अंतर्गत राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया जब वे नामांकन दाखिल कर बाहर निकल रहे थे। झारखंड में एक हत्या कांड में आरोपित सत्येन्द्र साह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले सी तैनात थी।

सत्येंद्र साह सोमवार को सासाराम निर्वाची पदाधिकारी के यहां नामांकन करने आए थे। हत्या के एक मामले में नॉमिनेशन के बाद बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि झारखंड के गढ़वा कांड संख्या 320/04 में आरोपित थे।

बताया गया है कि सत्येंद्र साह के ऊपर आईपीसी की धारा 395, 397 और 120बी के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में उनके ऊपर स्थायी वारंट निर्गत था। इस मामले में उन्होंने जमानत नहीं लिया गया था। यदि लिया भी गया था,तो उसमें अंकित नहीं किया गया था। इस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।