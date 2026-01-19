गया में विदेशी नागरिक के हैंड बैगेज से मिला GPS ट्रैकर, बैंकॉक जाने की थी तैयारी
गया एयरपोर्ट पर रविवार को सुरक्षा जांच के दौरान चिली नागरिक के हैंड बैगेज से दो जीपीएस ट्रैकर बरामद किया गया। इससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चिली नागरिक वेस्ली एंड्रेस फार्फान वाटर्स थाई एयरवेज की उड़ान से बैंकॉक जाने वाला था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 12:30 बजे इंटरनेशनल सिक्योरिटी होल्ड एरिया में प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के तहत चिली नागरिक के बैग की एक्स-बीआईएस मशीन से स्कैनिंग की गयी।
इस दौरान स्क्रीन पर संदिग्ध वस्तुओं की तस्वीर उभरने पर स्क्रीनर एसआई ने बैग को अलग कर लिया और सुरक्षा नियमों के तहत उसकी विस्तृत तलाशी ली। जांच में बैग से दो जीपीएस डिवाइस मिले, जिसमें एक होलक्स कंपनी का और दूसरा गार्मिन कंपनी का है। यात्री से उपकरणों को ले जाने से संबंधित वैध अनुमति या दस्तावेज दिखाने को कहा। पर वह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद एविएशन सिक्योरिटी के निर्देश पर यात्री और जब्त दोनों जीपीएस ट्रैकर को मगध मेडिकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। मगध मेडिकल थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि विदेशी यात्री से पूछताछ की जा रही है।