Govindganj Result LIVE: LJP के राजू तिवारी और शशि भूषण राय में से कौन जीतेगा, मतगणना के बाद फैसला

संक्षेप: Govindganj Assembly Seat Result Live 2025: गोविंदगंज विधानसभा सीट पर आज मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान यहां चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इस सीट से चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार शशि भूषण राय से है। 

Fri, 14 Nov 2025 07:28 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
Govindganj Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले आधे घंटे बैलट पेपर के वोटों की गिनती होगी। ईवीएम के मतों की गिनती सुबह 8.30 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए यहां सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस सीट पर एलजेपी (रामविलास) के उम्मीदवार राजू तिवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी शशि भूषण राय के बीच सीधी टक्कर है। जनसुराज पार्टी ने गोविंदगंज से कृष्णकांत मिश्रा और बीएसपी ने यहां से अजीत कुमार राम को उतार कर मुकाबले को काफी टफ बना दिया है।

इस सीट पर साल 2020 में हुए चुनाव में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के सुनील मणि तिवारी ने 65544 वोटों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और एलजेपी प्रत्याशी 31,300 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और यह सीट चिराग पासवान की पार्टी के खेमे में गई है। राजू तिवारी एलजेपी (रामविलास) पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में यह हाईप्रोफाइल सीट है। यह सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है और करीब 22 फीसदी वोटर इसी समुदाय से हैं। साल 2015 में भी यह सीट एनडीए के खाते में ही थी। तब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राजू तिवारी ने ही इस सीट से जीत हासिल की थी। बहरहाल इस सीट पर जनता ने विजेता के नाम पर मुहर लगा दी है और ईवीएम से मतों की गिनती के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।

बताया जाता है कि आजादी के बाद शुरुआती दौर में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकछत्र राज था। साल 1952 से लेकर 1967 तक पार्टी ने यहां लगातार जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1980 के दशक के बाद राज्य की राजनीतिक हवा बदली और यहां के समीकरण भी बदल गए।

