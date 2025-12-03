Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGovernor Arif Mohammad Khan says Nitish Govt will give up to 2 lakh to women if employment is found better in CM Scheme
जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर, उनको 2 लाख तक की मदद देगी नीतीश सरकार: राज्यपाल

जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर, उनको 2 लाख तक की मदद देगी नीतीश सरकार: राज्यपाल

संक्षेप:

बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार उन औरतों को 2 लाख रुपये तक की मदद देगी, जिनका रोजगार बेहतर चलेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र में यह बात कही।

Wed, 3 Dec 2025 01:01 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये नकद सहायता पा चुकीं महिलाओं से कहा है कि जिन औरतों का रोजगार बेहतर चलेगा, सरकार उनको 2 लाख रुपये तक की और मदद देगी। बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के बाद खान ने बुधवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही है। विधानसभा में सोमवार और मंगलवार को सदस्यों की शपथ और स्पीकर के चुनाव के बाद विधान परिषद का सत्र भी आज से शुरू हो गया है। दोनों सदन तीन दिन चलाने के बाद शुक्रवार को अगले सत्र तक के लिए स्थगित हो जाएंगे। राज्यपाल का भाषण सरकार के पिछले काम और आगे की योजना का औपचारिक लेखा-जोखा होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्यपाल खान ने विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कहा कि अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर तेजी से काम किया जाएगा। यह नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए का चुनावी वादा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी इच्छुक लोगों के घरों की छत पर सरकार सोलर पैनल लगाएगी। राज्यपाल ने 30 मिनट के भाषण में सरकार की उपलब्धियां को सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

इससे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश ने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उनकी 141वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजेंद्र चौक के प्रतिमा स्थल पर एक राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। वहां माल्यार्पण के बाद राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने स्वदेशी कंबल आश्रम की चरखा कात रही महिलाओं के बीच साड़ी वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। राजेंद्र चौक से आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार राजेंद्र घाट समाधि स्थल पहुंचे और वहां राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Arif Mohammed Khan Nitish Kumar Nitish Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।