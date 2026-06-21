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सरकारी काम बिना लेनदेन के नहीं होता, SVU की पूछताछ में भ्रष्ट रिशुश्री ने क्या-क्या बताया

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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टेंडर घोटाले में आरोपी भ्रष्ठ ठेकेदार रिशुश्री SVU के सामने मुंह खोलने से बच रहा है। रिशुश्री इस अधिकारियों से अपने संबंधों की जानकारी नहीं दे रहा। हालांकि, एसवीयू की पूछताछ में उसने कहा है कि सरकारी काम बिना लेनदेन के नहीं होता। रिमांड पर हर दिन रिशुश्री का व्यवहार असहयोगात्मक ही रहा है।

सरकारी काम बिना लेनदेन के नहीं होता, SVU की पूछताछ में भ्रष्ट रिशुश्री ने क्या-क्या बताया

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई के शिकंज में आया भ्रष्ट ठेकेदार रिशुश्री पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा। एसवीयू की टीम रिशुश्री से रिमांड पर पूछताछ कर रही है और जानकारी के मुताबिक, वो SVU को अभी कोई ठोस या बड़ी जानकारी नहीं दे रहा। हालांकि, रिशुश्री ने पूछताछ में इतना जरुर कहा है कि सरकारी काम बिना घूस दिए नहीं होता है।विशेष निगराानी इकाई (एसवीयू) ने टेंडर घोटाले के आरोपी रिशुश्री से रिमंड के दौरान 30 घंटे से अधिकम समय तक पूछताछ की।

इस दौरान रिशुश्री ने अफने अपने वकील के दिशा-निर्देश के अनुसार ही सवालों के जवाब दिए। उसने पूछताछ के दौरान कहा कि सरकारी कामकाज बिना लेनदेन के नहीं होता है। उसने खर्चा को जरूरी बताया। एसवीयू ने रिशुश्री को सक्षम न्यायालय की ओर से दी गई पांच दिन के रिमांड अवधि की जगह चार दिन में ही वापस बेऊर जेल भेज दिया।मालूम हो कि एसवीयू ने न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रिशुश्री को 16 जून, मंगलवार से पांच दिनों के रिमांड पर लिया था और उससे 20 जून तक पूछताछ होनी थी।

रिशुश्री पुछताछ में असहयोग करता रहा

एमसवीयू के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो रिमांड के दौरन हर दिन रिशुश्री का व्यवहार असहयोगात्मक रहा। उसने एसवीयू के कई सवालों के जवाब देने से इनकार किय। रिशुश्री से हर दिन औसतन सात से आठ घंटे तक लगतार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरन पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। पूछताछ को लेकर एसवीयू की और से पहले ही पांच दर्ज से अधिक सवाल तैयार किए गए थे। पूछताछ के लिए अधिकारियों की अलग-अलग टीम भी बनाई गई थी जो अपने सवालों पर फोकस किए हुए ते। उनके सवालों में सरकारी ठेके हासिल करने के तरीके, अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के तौर तरीके, अधिकारियों की मौज मस्ती पर किए जाने वाले खर्च, मनमाफिक छोटे अधिकारियों की तैनाती कराने औऱ ठेका हासिल करने सहित अन्य सवाल शामिल थे।

ठोस साक्ष्य या जानकारी नहीं दी

वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में सामने आई बातों की सच्चाई जाानने के प्रयास से जुड़े सवाल भी पूछताछ में शामिल किए गए थे। सूत्रों की मानें तो पूछताछ के दौरान छोटी-छोटी कड़ी को जोड़कर अनुसंधान को गति देने की कार्रवाई की गई ताकि कार्ट के सामने सही तथ्य को साक्ष्य के साथ पेश किया जा सके। खासकर पैरवी कराकर ठेका हासिल किए जाने के सवाल पर किसी तरह का ठोस साक्ष्य या जनकारी देने से रिशुश्री ने इनकार किया। विभिन्न सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में रिशुश्री ने उसे सरकारी कामकाज के सिलसिले में मिलना बताया।

वहीं, छोटे अधिकारियों की पोस्टिंग कराने से लेकर अपने संबंधों और रसूख के इस्तेमाल पर उसने चुप्पी साध ली। एसवीयू सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर दो निलंबित आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा, योगेश कुमार और आरोपित पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुछ कागजात एवं आरोपितों के परिजनों के बैंक-खाते इत्यादि जब्त किए गए।

एसवीयू रिशु के सहयोगियों को रिमांड पर ले सकती है

इधऱ, टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद रिशुश्री के सहयोगी संतोष और गिरप्तार अधिकारियों तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश सिंह को भी एसवीयू की टीम रिमांड पर ले सकती है। इसके अलावाा फरार मिले आईएएस संजीव हंस, योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा को जांच टीम के सामने पेश होना है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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