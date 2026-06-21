सरकारी काम बिना लेनदेन के नहीं होता, SVU की पूछताछ में भ्रष्ट रिशुश्री ने क्या-क्या बताया

टेंडर घोटाले में आरोपी भ्रष्ठ ठेकेदार रिशुश्री SVU के सामने मुंह खोलने से बच रहा है। रिशुश्री इस अधिकारियों से अपने संबंधों की जानकारी नहीं दे रहा। हालांकि, एसवीयू की पूछताछ में उसने कहा है कि सरकारी काम बिना लेनदेन के नहीं होता। रिमांड पर हर दिन रिशुश्री का व्यवहार असहयोगात्मक ही रहा है।

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई के शिकंज में आया भ्रष्ट ठेकेदार रिशुश्री पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा। एसवीयू की टीम रिशुश्री से रिमांड पर पूछताछ कर रही है और जानकारी के मुताबिक, वो SVU को अभी कोई ठोस या बड़ी जानकारी नहीं दे रहा। हालांकि, रिशुश्री ने पूछताछ में इतना जरुर कहा है कि सरकारी काम बिना घूस दिए नहीं होता है।विशेष निगराानी इकाई (एसवीयू) ने टेंडर घोटाले के आरोपी रिशुश्री से रिमंड के दौरान 30 घंटे से अधिकम समय तक पूछताछ की।

इस दौरान रिशुश्री ने अफने अपने वकील के दिशा-निर्देश के अनुसार ही सवालों के जवाब दिए। उसने पूछताछ के दौरान कहा कि सरकारी कामकाज बिना लेनदेन के नहीं होता है। उसने खर्चा को जरूरी बताया। एसवीयू ने रिशुश्री को सक्षम न्यायालय की ओर से दी गई पांच दिन के रिमांड अवधि की जगह चार दिन में ही वापस बेऊर जेल भेज दिया।मालूम हो कि एसवीयू ने न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रिशुश्री को 16 जून, मंगलवार से पांच दिनों के रिमांड पर लिया था और उससे 20 जून तक पूछताछ होनी थी।

रिशुश्री पुछताछ में असहयोग करता रहा एमसवीयू के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो रिमांड के दौरन हर दिन रिशुश्री का व्यवहार असहयोगात्मक रहा। उसने एसवीयू के कई सवालों के जवाब देने से इनकार किय। रिशुश्री से हर दिन औसतन सात से आठ घंटे तक लगतार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरन पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। पूछताछ को लेकर एसवीयू की और से पहले ही पांच दर्ज से अधिक सवाल तैयार किए गए थे। पूछताछ के लिए अधिकारियों की अलग-अलग टीम भी बनाई गई थी जो अपने सवालों पर फोकस किए हुए ते। उनके सवालों में सरकारी ठेके हासिल करने के तरीके, अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के तौर तरीके, अधिकारियों की मौज मस्ती पर किए जाने वाले खर्च, मनमाफिक छोटे अधिकारियों की तैनाती कराने औऱ ठेका हासिल करने सहित अन्य सवाल शामिल थे।

ठोस साक्ष्य या जानकारी नहीं दी वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में सामने आई बातों की सच्चाई जाानने के प्रयास से जुड़े सवाल भी पूछताछ में शामिल किए गए थे। सूत्रों की मानें तो पूछताछ के दौरान छोटी-छोटी कड़ी को जोड़कर अनुसंधान को गति देने की कार्रवाई की गई ताकि कार्ट के सामने सही तथ्य को साक्ष्य के साथ पेश किया जा सके। खासकर पैरवी कराकर ठेका हासिल किए जाने के सवाल पर किसी तरह का ठोस साक्ष्य या जनकारी देने से रिशुश्री ने इनकार किया। विभिन्न सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में रिशुश्री ने उसे सरकारी कामकाज के सिलसिले में मिलना बताया।

वहीं, छोटे अधिकारियों की पोस्टिंग कराने से लेकर अपने संबंधों और रसूख के इस्तेमाल पर उसने चुप्पी साध ली। एसवीयू सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर दो निलंबित आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा, योगेश कुमार और आरोपित पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुछ कागजात एवं आरोपितों के परिजनों के बैंक-खाते इत्यादि जब्त किए गए।