फ्री बिजली के बाद घर-घर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, नीतीश का उपभोक्ताओं से संवाद

घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद बिहार सरकार घर-घर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं से संवाद कार्यक्रम में यह बात कही।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 12 Aug 2025 11:57 AM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान 125 यूनिट फ्री बिजली के फायदे गिनाए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार घर-घर मुफ्त सोलर पैनल लगवाएगी। अगर किसी उपभोक्ता की अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की इच्छा है, तो सरकार यह काम करवाकर देगी। उन्हें कुछ नहीं करना होगा।

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लग रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने खुद अपने सीएम आवास से की थी। अब आम लोगों को भी सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा को भी काफी बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ने पिछली (आरजेडी-कांग्रेस की) सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय कोई काम नहीं होता था। राजधानी पटना में भी 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। अन्य सब जगहों पर भी बुरा हाल था।

हमने हर घर बिजली पहुंचाई- नीतीश

नीतीश ने कहा, “हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया। ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया। बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई। सभी गांव और टोलों में बिजली पहुंचाई गई। 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर बिजली पहुंचाने का फैसला लिया गया। 2018 में हर घर में बिजली पहुंचा दी गई।”

'शुरू से सस्ती बिजली मिल रही'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार शुरुआत से ही उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि बिजली खरीदने में सरकार को काफी ज्यादा खर्च होता है। लागत से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। फिर भी सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती रही है। अब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय कर इसे लागू कर दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं में खुशी है। इसका लाभ राज्य के सभी 1.89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला है।