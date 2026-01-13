सड़क दुर्घटना के घायलों को कैशलेश सहायता देगी सरकार, अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार इनाम
बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपये तक की कैशलेस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार का इनाम दिया जाएगा।
शहरी सड़कों की तर्ज पर अब ग्रामीण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी पीड़ितों को सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। इस संबंध में हाल ही में दिल्ली में आयोजित देशभर के परिवहन मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी है। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसों के शिकार लोगों को समय पर इलाज और आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस निर्णय की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपये तक की कैशलेस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के दौरान पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना के बाद के 'गोल्डन ऑवर' में इलाज सुनिश्चित करना है, ताकि समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सके। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अस्पताल तक पहुंचने में देरी होती है, यह योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने राहवीरों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीर या मददगार व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अक्सर लोग कानूनी झंझट के डर से घायलों की मदद करने से कतराते हैं, लेकिन इस फैसले से लोगों में मदद की भावना बढ़ेगी और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या कम करेगा, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूत करेगा। परिवहन विभाग जल्द ही इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि इसका लाभ आम लोगों तक शीघ्र पहुंच सके।