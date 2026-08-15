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सरकारी नौकरी की बहार; बिहार पुलिस में 26 हजार पदों पर बहाली प्रक्रिया ढाई महीने में पूरी होगी

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि अगले दो से ढाई महीने में 26 हजार से अधिक नये पदों पर बिहार पुलिस में बहाली होगी। विभिन्न परीक्षा आयोगों के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है।

बिहार पुलिस में 26 हजार पदों पर बहाली
बिहार पुलिस में 26 हजार पदों पर बहाली

Bihar Government Job: बिहार पुलिस में अपना करियर तलाश रहे युवक, युवतियों के लिए खुशखबरी है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि अगले दो से ढाई महीने में 26 हजार से अधिक नये पदों पर बिहार पुलिस में बहाली होगी। विभिन्न परीक्षा आयोगों के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है। इस अवधि में भर्ती की सभी प्रक्रिया पूरी कर नव नियुक्त पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग के बाद सेवा का अवसर दिया जाएगा।

शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दारोगा के 1799 पदों पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और चालक सिपाही के 4361 पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के माध्यम से बहाली चल रही है। दारोगा की मुख्य परीक्षा 27 मई 2026 को हुई है जबकि चालक सिपाही के लिए मोटर वाहन चालक दक्षता परीक्षा 22 से शुरू होगी। इसके सहित कुल 26574 पदों पर पुलिस में बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसे दो-ढाई महीने में पूरा कर लिया जायेगा।

डीजीपी ने कहा कि 22 हजार से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति कर जिलों में योगदान कराया जा चुका है। इससे राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़ कर 1.21 लाख हो गई है। कानून व्यवस्था बहाल रखने और अनुसंधान कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्क संख्या में बहाली की जाएगी। बिहाल पुलिस को हर प्रकार से स्ट्रॉंग किया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में 50 हजार से अधिक सिपाही की नियुक्ति हो चुकी है, जो कुल पुलिस बल का 40 फीसदी है। डीजीपी ने बताया कि स्कूल-कॉलेजों के पास पुलिस दीदी की तैनाती की नयी व्यवस्था हुई है। इसके लिए 1500 स्कूटी खरीद के लिए शुक्रवार को ऑर्डर दे दिया गया है। 15 दिन में इसकी आपूर्ति हो जायेगी। इसके बाद अगले एक महीने में पुलिस कर्मियों को 3100 बाइक भी मुहैया करा दी जाएगी।

बिहार पुलिस को मजबूत किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर बहाली की गई है। राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या देश भर में सबसे अधिक है। होम गार्ड में उनकी भर्ती की जा रही है। बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रोन्नति दी गई है। सिपाही, एएसआई और एसआई के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इनमें कई टेक्निकल पद भी शामिल हैं।

बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है। एक नौकरी के लिए युवा 10-12 सालों तक तैयारी करते हैंं। सरकारी जॉब मिलने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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