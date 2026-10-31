झारखंड में दारोगा के सर्टिफिकेट पर बिहार में सरकारी नौकरी, 32 साल बाद गुरुजी बर्खास्त; पूरी कहानी

बिहार के बांका में एक शिक्षक ने अपने हमनाम दारोगा के सर्टिफिटेक के आधार पर 32 सालों तक नौकरी की। जालसाजी उजागर होने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

बिहार के बांका से सरकारी नौकरी में जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। झारखंड की राजधानी रांची में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर उनके हमनाम 32 सालों से सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे थे। पुलिस और शिक्षा विभाग की जांच और विभागीय प्रक्रिया चलाने के बाद जालसाज शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस खुलासे से बिहार के शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

जालसाजी का यह मामला तब सामने आया जब सीसीआर रांची में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मनोज कुमार ने 2 अक्तूबर 2023 को देवघर के मोहनपुर थाने में जालसाजी का एक मुकदमा दर्ज कराया। मूल रूप से मुंगेर जिले के जलालाबाद, असरगंज निवासी मनोज कुमार, पिता भरत प्रसाद साह ने पुलिसल को बताया कि बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत प्रोन्नत मध्य विद्यालय नगरी जानुकित्ता में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत मनोज कुमार द्वारा उसके सर्टिफिकेट औरथा पेन कार्ड का दुरूपयोग फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। केस के अनसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक मनेन्द्र कुमार ने 15 जनवरी 2025 को इसकी जनकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी। पुलिस ने शिक्षक कथित मनोज कुमार के शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के एडमिट कार्ड और रिजल्ट की अभिप्रमाणित छायाप्रति की मांग की।

इसके बाद डीईओ ने 20 फरवरी 2026 को सहायक शिक्षक मनोज कुमार एवं पुलिस सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार से उनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1994 के प्रवेश पत्र एवं सेवापुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति समेत सभी मूल प्रमाण पत्रों की मांग की। शिक्षक ने 24 फरवरी 2026 को एवं इंस्पेक्ट मनोज कुमार ने 15 अप्रैल 2026 को अपने-अपने कागजात उपलब्ध कराए। जांच कर दोनों के कागजातों का मिलान किया गया। इंस्पेक्टर मनोज ने सभी ऑरिजनल सर्टिफिकेट पेश किया जबकि शिक्षक मनोज कुमार ने मैट्रिक, इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिखाया। वह बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1994 से संबंधित कोई कागजात पेश नहीं कर सके। जांच में यह बात खुल गयी कि शिक्षक मनोज कुमार अपने हमनाम दारोगा मनोज कुमार के दस्तावेज पेश करके जालसाजी की और टीचर की नौकरी ले ली।

दारोगा मनोज ने दोनों भर्ती परीक्षा पास की थी एसआई मनोज कुमार ने वर्ष 1994 में बीपीएससी पटना द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा एवं दारोगा भर्ती परीक्षा में भाग लिया और दोनों परिक्षाएंपास की थी। उन्होंने शिक्षक पद को छोड़ बिहार पुलिस सेवा में योगदान दिया। उसके बाद कथित मनोज कुमार ने उसके रिक्त पद पर फर्जी तरीके से 26 सितंबर 1994 में प्राथमिक विद्यालय गोरगामा, अमरपुर में बहाली करवा ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद दारोगा मनोज कुमार ने इसकी शिकायत देवघर के मोहनपुर थाने में दर्ज करवाई।

गलती पर गलती मामला उजागर होने के बाद शिक्षक मनोज कुमार ने फिर एक चाल चली। जब विभाग से उन्हें पत्र भेजकर हाजिर होने की नोटिस दी गई तो बीमार होने का बहाना बना दिया। कोलकाता एक अस्पताल में इलाजरत होने का आवेदन उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया। मनोज कुमार के झूठ का खुलासा डाक विभाग की रशीद से हो गया। कोलकाता में इलाजरत होने का जो पत्र उन्होंने शिक्षा विभाग को भेजा था उसे बांका के एक डाकघर में पोस्ट किया गया था।