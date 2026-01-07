लालू का नाम हटाने के लिए दिल्ली में बिहार निवास को ढहा रही सरकार, आरजेडी का हमला

संक्षेप: आरजेडी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का नाम हटाने के लिए सरकार दिल्ली स्थित बिहार निवास को ढहाकर वहां नई इमारत बना रही है। जबकि उससे पुराने बिहार भवन को हाथ तक नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि वहां लालू का नाम नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित 'बिहार निवास' को लेकर पटना में सियासी पारा गर्मा गया है। लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने राजनीतिक साजिश के तहत इसे ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। राजद के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि दिल्ली स्थित बिहार निवास में शिलापट्ट पर लालू यादव का नाम लिखा हुआ है, उसी के चलते पूरे भवन को ध्वस्त कर नई इमारत बनने की तैयारी की जा रही है।

राजद प्रवक्ता ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली में बिहार निवास का उद्घाटन किया था। हाल ही में नीतीश सरकार ने 2 करोड़ रुपये खर्च कर इसका सौंदर्यीकरण कराया। उन्होंने कहा कि यह इमारत अगले 50-60 साल तक टिकी रह सकती है। ऊंचाई पर होने के कारण यहां जलजमाव की भी कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद, इस मजबूत इमारत को जमींदोज कर नया भवन बनाने का फरमान जारी किया गया है।

'एक नाम हटाने के लिए पूरी इमारत ढहाई जा रही' उन्होंने कहा कि बिहार निवास के पोर्टिको में लालू यादव के नाम का शिलापट्ट लगा है। जब भी वहां गाड़ियां लगती हैं, तो सत्ताधीशों की नजर उस नाम पर पड़ती है। बस उस एक नाम को हटाने के लिए ये पूरी इमारत ध्वस्त कर रहे हैं, ताकि अपने चहेते ठेकेदारों की जेब भर सकें और अपना नाम लिखवा सकें।

बिहार भवन को हाथ नहीं लगा रही सरकार- RJD शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि बिहार निवास से कहीं ज्यादा पुराना दिल्ली में बिहार भवन है, लेकिन उसे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि वहां लालू के नाम का शिलापट्ट नहीं लगा है।

क्या है बिहार निवास? बता दें कि बिहार निवास दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स के पास स्थित है। इसका प्रबंधन चाणक्यपुरी में ही स्थित बिहार भवन के कार्यालय से किया जाता है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बिहार निवास में 46 कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, लॉन, जिम और कैंटीन जैसी सुविधाएं हैं।