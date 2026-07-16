सीओ की रिपोर्ट पर जमाबंदी रद्द नहीं कर सकती सरकार, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला
पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि किसी भी भूमि की जमाबंदी को सीओ की रिपोर्ट के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार को जमाबंदी पर आपत्ति है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में केस दायर करना होगा।
पटना हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि अंचल अधिकारी यानी सीओ की रिपोर्ट पर किसी जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। भूमि की जमाबंदी रद्द कराने के लिए पहले सक्षम न्यायालय में केस दायर करना होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की एकलपीठ ने वाणी झा, विभूति कुमार और निर्मला देवी की ओर से दायर रिट याचिका पर एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
सभी आवेदकों की ओर से अधिवक्ता विनय कांत मणि त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि 20 नवंबर 2006 को पंजीकृत विक्रय पत्र से जमीन की खरीद की गई थी। उनका कहना था कि जमीन विभूति कुमार दास से खरीदी गई। वह बैजनाथ लाल दास के पोते और जगन्नाथ लाल दास के सगे भाई हैं, जिनके नाम पर जमाबंदी चल रही थी।
जमीन खरीद के बाद सीओ ने मृतक जगन्नाथ लाल दास के नाम पर चल रही जमाबंदी को रद्द करने के लिए केस (संख्या 63/2020-21) शुरू कर दिया। फिर 30 जुलाई 2021 को जमाबंदी को रद्द कर दिया गया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीओ ने मृत व्यक्ति के खिलाफ केस शुरू कर अवैध रूप से जमाबंदी को रद्द किया। जबकि 90 सालों से अधिक समय से चल रही जमाबंदी को राजस्व अधिकारी रद्द नहीं कर सकते हैं। जमाबंदी को रद्द करने के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय में स्वामित्व संबंधी केस दायर कर रद्द किया जा सकता है।
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सीओ की भेजे गए रिपोर्ट के आधार पर दरभंगा के अपर समाहर्ता ने जमाबंदी को रद्द करने का आदेश जारी किया था। दोनों पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमाबंदी रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया।
जमाबंदी रद्द करनी है तो कोर्ट जाए सरकार
अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार उक्त जमीन की जमाबंदी से असंतुष्ट है तो वह भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व और हित के निर्धारण के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा कोई वाद दायर किया जाता है, तो अदालत कानून के तहत उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगी।
जमाबंदी क्या होती है?
जमाबंदी किसी जमीन का एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। इसमें उस जमीन के मालिकाना हक, स्थान, क्षेत्रफल, सीमा समेत पूरा विवरण होता है। जमीन की खरीद और बिक्री से पहले अक्सर उसकी जमाबंदी की जांच की जाती है। इसके अलावा, जमीन पर बैंक लोन लेने, मुआवजा लेने या फिर सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए जमाबंदी बहुत आवश्यक दस्तावेज होता है। जमीन विवाद के दौरान भी यह एक ठोस कागज के रूप में माना जाता है।
(पटना से विधि संवाददाता शंभू शरण की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।