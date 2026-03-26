सरकारी कैलेंडर में मंत्री के बीवी-बच्चे का फोटो, RJD बोली- संजय सिंह ने मोदी-नीतीश को भी पीछे छोड़ा

मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है इसका नमूना देख लीजिए। बिहार सरकार के PHED मंत्री संजय सिंह अपने विभाग के कैलेंडर में अपने परिवार और बच्चों की फ़ोटो लगवा लिए।

Bihar News: नीतीश कुमार की सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने एक कैलेंडर पर छपे फोटो को लेकर लपेटा है। संजय सिंह बिहार के लोक स्वास्थ्य एवं अभ्यंत्रण(पीएचईडी) मंत्री हैं। विभाग की ओर से कैलेंडर छपवाए गए हैं जिनमें मंत्री के साथ कई अन्य लोगों(महिला, बच्चे) की तस्वीर छपी है। राजद ने आरोप लगाया है कि मंत्री संजय कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कैलेंडर पर परिवार के लोगों का फोटो छपवा लिया। राजद के फेसबुक पोस्ट पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं।

राजद ने अपने ऑफिसियल फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है इसका नमूना देख लीजिए। बिहार सरकार के PHED मंत्री संजय सिंह अपने विभाग के कैलेंडर में अपने परिवार और बच्चों की फ़ोटो लगवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये बिहार सरकार के मंत्रालय का कैलेंडर है या मंत्री जी की निजी फैक्टरी का कैलेंडर? अपने महिमामंडन में तो इन्होंने इस मामले में PM मोदी और CM नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया।

राजद ने तंज कसते हुए कहा है कि जब कोई पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को छोड़कर धन्ना सेठों को मंत्रालय रेवड़ियों की तरह बांटेगी तब यही तो होगा। नसीहत दी है कि लोजपा ने पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को विधायक या मंत्री नहीं बनाया। पैसे वालों को पार्टी ने टिकट दिया। संजय सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परिजनों की तस्वीर विभाग के कैलेंडर पर छपवा लिया।

संजय कुमार सिंह लोजपा रामविलास के विधायक हैं। उन्होंने महुआ विधानसभा सीट पर राजद के एमएलए मुकेश रोशन को मात देकर जीत दर्ज की। लालू यादव के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव भी महुआ में कैंडिडेट थे। 2025 में पहली बार विधायक बने और लोजपा आर कोटे से मंत्री बन गए। वे राजनेता के साथ साथ व्यवसाई भी हैं। उनकी पत्नी का नाम अलका सिंह है। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों की तस्वीर पीएचई़डी विभाग के कैलेंडर पर छपवा दिया गया है।