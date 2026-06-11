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15 साल की सरकारी नौकरी में अकाउंटेंट बन गया मालदार, बीवी और दोस्त के नाम पर 8 जमीनें

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, पटना/हाजीपुर
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हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट (लेखापाल) ने अपनी 15 साल की सरकारी नौकरी में आय से 200 प्रतिशत से अधिक की संपत्ति बनाई। उसने अपनी पत्नी और दोस्त के नाम पर 8 जमीनें खरीदीं। ईओयू की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। 

15 साल की सरकारी नौकरी में अकाउंटेंट बन गया मालदार, बीवी और दोस्त के नाम पर 8 जमीनें

बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के बाद अब काली कमाई से अकाउंटेंट जैसे कर्मचारी भी मालदार बन रहे हैं। हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार ने अपने 15 साल की सरकारी नौकरी में 8 जमीनें खरीदीं। इनका मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें 85 लाख रुपये एमवीआर मूल्य के छह भूखंड पत्नी सुनीता के नाम पर, जबकि दो भूखंड पत्नी एवं ठेकेदार दोस्त जगदीश राय के नाम पर संयुक्त रूप से खरीदे गए। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गुरुवार को अकाउंटेंट मनीष के हाजीपुर (वैशाली) स्थित तीन ठिकानों पर छापेमारी के बाद यह खुलासा किया।

ईओयू ने बताया कि 2011 में सरकारी सेवा में आने के बाद लेखापाल को अब तक वेतन मद में कुल 50 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। लेकिन, इनके पास ज्ञात आय से 2.02 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति होने का प्रथम दृष्टया सबूत मिला है। यह उनके ज्ञात आय से 208.57 फीसदी अधिक है। इसके बाद उनके खिलाफ ईओयू थाने में प्राथमिकी (10/26) दर्ज करते हुए गुरुवार को हाजीपुर में उनके आवास और कार्यालय स्थित दो ठिकानों पर छापेमारी की गई।

बैंक में रखे 15 लाख फ्रीज

छापेमारी के दौरान ही जडुआ गंगा ब्रिज निवासी जगदीश राय के साथ आर्थिक संबंध की जानकारी मिलने पर तीसरी टीम ने उनके आवास को भी खंगाला। ईओयू की जांच में मनीष कुमार के बागमली, हाजीपुर स्थित आवास से कई भूखंड खरीदे जाने संबंधित दस्तावेज मिले। साथ ही विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग 15 लाख रुपये की राशि को फ्रीज करा दिया गया है।

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10 बीमा पॉलिसी का सालाना डेढ़ लाख रुपये प्रीमियम

ईओयू ने बताया कि लेखापाल के विभिन्न बैंकों में संचालित स्वयं, पत्नी तथा बच्चों के नाम पर कुल 7 अकाउंट हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से संबंधित 10 पॉलिसियां मिली हैं, जिनमें करीब डेढ़ लाख रुपये वार्षिक प्रीमियम भुगतान किया जा रहा था। मनीष के घर से एक महिंद्रा थार जीप, एक वैगन-आर कार, एक बुलेट मोटर साइकिल के साथ ही कई आभूषण एवं सामान आदि खरीदे जाने से संबंधित रसीद आदि बरामद की गई हैं।

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ईओयू ने अकाउंटेंट को पटना बुलाया

मनीष कुमार ने हाल ही में हाजीपुर के बागमली में मकान बनाया है। ईओयू ने बताया कि निवेश के संबंधित जब्त दस्तावेजों का अलग से विश्लेषण किया जायेगा। मनीष कुमार को 15 जून (सोमवार) को पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक मनीष कुमार हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय में सहायक के पद पर वर्ष 2011 में नियुक्त हुए थे। उसके बाद वे उक्त कार्यालय में प्रमोशन के उपरांत लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं। इनके खिलाफ ईओयू में दर्ज कांड एवं भ्रष्ट आचरण के संबंध में नगर विकास एवं आवास को अवगत कराया जा रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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