गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे 73 हजार करोड़ से बनेगा, चंपारण-शिवहर समेत बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा; 4 राज्यों को फायदा

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे की शुरुआत गोरखपुर के जगदीशपुर से होगी और देवरिया होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी। एक्सप्रेसवे से चार राज्यों में आवागमन बेहतर होगा। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे पर होने वाले खर्च का नये सिरे से आकलन किया गया है। इस पर अब कुल 73 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसको लेकर तैयार संशोधित रिपोर्ट को शीघ्र ही सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपी-एसी) को भेजी जाएगी। उम्मीद है कि इसी माह समिति की बैठक होगी, जिसमें इस पर स्वीकृति मिलेगी। पीपीपी-एसी के द्वारा सहमति प्राप्त होने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

पूर्व में हुई पीपीपी-एसी की बैठक में नये सिरे से गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इसे नए सिरे से तैयार किया है। संशोधित रिपोर्ट में पूर्व के आकलन से लागत बढ़ गई है। इसमें करीब 45 हजार करोड़ निर्माण पर खर्च होंगे। वहीं, शेष राशि जमीन अधिग्रहण और अन्य मद पर खर्च होगी। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर होना है।

देवरिया होते हुए बिहार में प्रवेश एक्सप्रेस-वे की शुरुआत गोरखपुर के जगदीशपुर से होगी और देवरिया होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी। एक्सप्रेसवे से चार राज्यों में आवागमन बेहतर होगा। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं।

जमीन अधिग्रहण शुरू पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। पीपीपी-एसी की मंजूरी के बाद इस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। मालूम हो कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे निर्माण को केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक योजना में शामिल करने की सहमति दे चुका है। इससे उम्मीद है कि केंद्र की ओर से इसके निर्माण की स्वीकृति जल्द ही मिलेगी।

छह लेन करने पर अभी सहमति नहीं

● बिहार सरकार ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे चार से बढ़ा छह लेन करने का अनुरोध किया है।

● इससे वाहनों का दबाव बढ़ने पर भी आवागमन सुगम रहेगा। हालांकि, अभी सहमति नहीं मिली है।

● इसे एक्सप्रेस-वे के रूप में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित नहीं किया है।

● इसलिए बिहार सरकार ने आग्रह किया है कि इसका विधिवत आदेश शीघ्र जारी किया जाये।

बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा