Gopalpur Result LIVE: गोपालपुर चुनाव नतीजा; बुलो मंडल, गोपाल मंडल या प्रेम सागर में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Gopalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: भागलपुर जिले की गोपालपुर सीट पर सबकी निगाहें है। यहां मुकाबला मंडल बनाम मंडल माना रहा है। एक तरफ JDU से निकाले गए गोपाल मंडल हैं, जो निर्दलीय मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रत्याशी बुलो मंडल हैं।
Gopalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला मंडल Vs मंडल माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए समर्थित जदयू के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते नीतीश कुमार की जदयू से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टिकट नहीं मिलने से गोपाल मंडल ने जेडीयू ऑफिस के बाहर खूब धरना- प्रदर्शन किया था। फिलहाल इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं। महागठबंन की ओर से वीआईपी प्रत्याशी प्रेम सागर और जन सुराज प्रत्याशी मनकेश्वर कुशवाहा हैं। गोपाल मंडल के निर्दलीय लड़ने से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है।
2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के गोपाल मंडल ने आरजेडी के शैलेश कुमार को 24 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। 2005, 2010, 2015, 2020 से लगातार गोपाल मंडल इस सीट से जीतते आए हैं। 2005 से दो दशक तक यह सीट जेडीयू के कब्जे में रही है। जेडीयू के गोपाल मंडल इस सीट से लगातार चार बार चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले दो बार यह सीट आरजेडी के कब्जे में रही। एक बार बीजेपी भी यहां अपना परचम लहरा चुकी है।
80 के दशक तक गोपालपुर में कांग्रेस और लेफ्ट का प्रभाव रहा। कांग्रेस ने 5 बार तो सीपीआई ने 3 बार गोपालपुर में जीत दर्ज की थी। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ और कटाव के अलावा बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं प्रमुख हैं। गोपालपुर सीट भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें नवगछिया, गोपालपुर, रंगरा और इस्माइलपुर प्रखंड आते हैं।