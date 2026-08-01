Gopalganj News: गांजा पीने से मना करने पर सिर फोड़ा

Gopalganj News: गांजा पीने से मना करने पर सिर फोड़ा
Gopalganj News: हथुआ थाना क्षेत्र के डोमाहाता गांव में शनिवार को एक युवक सरवर अंसारी पर दो व्यक्तियों ने हमला कर दिया। सरवर की मां ने खेत में नींबू तोड़ते समय दो किरायेदारों को गांजा पीने से रोका, जिसके बाद उन लोगों ने सरवर पर पिस्टल से फायर किया और लोहे के रॉड से सिर पर वार किया। सरवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Gopalganj News: हथुआ,एक संवाददाता हथुआ थाना क्षेत्र के डोमाहाता गांव में शनिवार अपराह्न करीब 2 बजे मारपीट कर एक युवक का सिर फोड़ दिया गया। गंभीर रूप से जख्मी सरवर अंसारी को हथुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने हथुआ थाने को दिए आवेदन में बताया कि उनकी मां जमीला खातून नींबू तोड़ने खेत में गई थी। इसी दौरान गांव में किराए पर रहने वाले सीमावर्ती सीवान जिले के नौतन थाने के खुदरा निवासी मासूम राजा और आसिफ राजा बैठकर गांजा पी रहे थे। जब मां ने उन्हें मना किया तो दोनों ने मां के साथ गाली-गलौत की और जान से मारने की धमकी दी।
शोर सुनकर सरवर मौके पर पहुंचे तो मासूम राजा ने कमर से पिस्टल निकालकर उन पर फायर कर दिया। साथ ही आसिफ राजा ने लोहे के रॉड से सिर पर वार कर दिया।
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