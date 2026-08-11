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Gopalganj News: 10.43 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: उचकागांव में मीरगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान अंकित कुमार नामक युवक को 10.43 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। युवक ने कबूल किया कि वह स्मैक खरीदकर बेचता था। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी है।

Gopalganj News: 10.43 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

Gopalganj News: 10.43 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार उचकागांव, एक संवाददाता। मीरगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान सोमवार को स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के राजमोहन कॉलोनी निवासी नगिना पासवान के पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सोमवार की देर शाम मीरगंज-हथुआ मोड़ के समीप संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान नरइनिया की ओर से एक युवक तेज गति से पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।

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तलाशी के दौरान युवक के पास से पॉलीथिन में रखी 29 कागज की पुड़िया बरामद हुईं। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर कागज समेत बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 10.43 ग्राम पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह स्मैक खरीदकर बाजार में घूम-घूमकर बेचता था। मामले में कांड दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मादक पदार्थ की आपूर्ति और बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है।

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