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Gopalganj News: सुंदरपट्टी गांव के समीप गंडक नहर में डूबने से सुकुलवा खुर्द गांव की महिला की मौत

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज के सुंदरपट्टी गांव के समीप गंडक नहर में शनिवार की सुबह एक महिला का शव मिला। महिला की पहचान 60 वर्षीय इम्बानी खातून के रूप में हुई, जो पिछले दो दिनों से लापता थीं। परिजनों ने बताया कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

सुंदरपट्टी गांव के समीप गंडक नहर में डूबने से सुकुलवा खुर्द गांव की महिला की मौत
सुंदरपट्टी गांव के समीप गंडक नहर में डूबने से सुकुलवा खुर्द गांव की महिला की मौत

Gopalganj News: गोपालगंज। नगर थाने के सुंदरपट्टी गांव के समीप स्थित गंडक नहर में शनिवार की सुबह एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार प्रभाकर पुलिस बल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की।

महिला की पहचान

इसके बाद स्थानीय लोगों व मौके पर पहुंची भीड़ से महिला की पहचान कराने की कोशिश की। इस दौरान महिला के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान की। फिर पुलिस ने परिजनों के साथ शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भेज दिया। जहां डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस की मौजूदगी में परिजनों के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नगर थाने के सुकुलवां खुर्द गांव के स्व. नूर आलम की 60 वर्षीय पत्नी इम्बानी खातून पिछले दो दिनों से घर से लापता थी। परिवार के सदस्य उसकी खोजबीन कर रहे थे। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका था। शनिवार को सुंदरपट्टी गांव के समीप स्थित गंडक नहर में शव मिलने की सूचना पर परिजनों ने पहुंचकर उसकी पहचान की। परिजनों ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला का शव किस नहर में मिला?
महिला का शव गंडक नहर में मिला।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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