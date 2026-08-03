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Gopalganj News: सासामूसा में शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रही महिला बाइक से गिरकर हुई जख्मी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: सोमवार को कुचायकोट थाने के सासामूसा स्थित शिव मंदिर में पूजा करने जा रही संगीता देवी सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गईं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में मॉडल सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर हुई जब वह अपने पति के साथ बाइक पर थीं।

सासामूसा में शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रही महिला बाइक से गिरकर हुई जख्मी
सासामूसा में शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रही महिला बाइक से गिरकर हुई जख्मी

Gopalganj News: गोपालगंज। कुचायकोट थाने के सासामूसा स्थित शिव मंदिर में सोमवार को पूजा करने जा रही एक महिला सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गई। जख्मी महिला कुचायकोट थाने के ही महुआ टोला गांव के अमरजीत खरवार की पत्नी संगीता देवी बताई गई है। इलाज के लिए उसे कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार के सदस्य उसे लेकर मॉडल सदर अस्पताल में पहुंचे। जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार को सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर सासामूसा स्थित शिव मंदिर में भोले शंकर पर जल चढ़ाने के लिए जा रही थी।

इस दौरान वह जैसे ही सासामूसा के समीप पहुंची कि बाइक से असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। जिससे वह जख्मी हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद महिला के परिवार के सदस्य उसे देखने के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भी पहुंचे हुए थे। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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