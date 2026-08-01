Gopalganj News: हरपुर रजोखर गांव में हत्या के प्रयास मामले में दो आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Gopalganj News: गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरपुर राजोखर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। सिंटू महतो और शिव भोला उर्फ कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना में पाँच लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।
Gopalganj News: गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के हरपुर राजोखर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में हत्या के प्रयास करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में सिंटू महतो और शिव भोला उर्फ कन्हैया कुमार शामिल हैं। शनिवार को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
घटना का विवरण
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर शाम जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर एक ही परिवार के पांच लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। इलाज के लिए उन्हें मॉडल सदर अस्पताल में लाया गया। जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा था।
पुलिस की कार्रवाई
मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के क्रम में शुक्रवार की देर रात दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फरार चल रहे अन्य आरोपितों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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