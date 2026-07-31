Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: रास्ते के विवाद को लेकर पति-पत्नी और बेटे को पीट कर किया जख्मी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: गोपालगंज के पंचदेवरी गांव में रास्ते के विवाद पर दो पक्षों के बीच मारपीट में पति-पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जख्मी लोगों के बयान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रास्ते के विवाद को लेकर पति-पत्नी और बेटे को पीट कर किया जख्मी
रास्ते के विवाद को लेकर पति-पत्नी और बेटे को पीट कर किया जख्मी

Gopalganj News: गोपालगंज। जिले के कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर शुक्रवार को हुई दो पक्षों के बीच मारपीट में एक पक्ष की ओर से पति-पत्नी व बेटे गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

घायलों का इलाज

जख्मी इंद्रासन कहार के 30 वर्षीय बेटे भोला प्रजापति, भोला प्रजापति की 29 वर्षीय पत्नी अनीता देवी और 15 वर्षीय बेटा सचिन प्रजापति को इलाज के लिए पंचदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें बेहतर इलाज के लिए लेकर मॉडल सदर अस्पताल में पहुंचे। जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है।

घटना का विवरण

मारपीट में जख्मी लोगों ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर हमलावर पहले गाली-गलौज कर रहे थे। जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना स्थानीय थाना की पुलिस को दी गई है। पुलिस सूचना मिलने के बाद मामले की छानबीन करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जख्मी लोगों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

सामान्य प्रश्न

घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया था?
घायलों को पंचदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Gopalganj Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।