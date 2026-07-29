Gopalganj News: भाई पर धारदार हथियार से हमला तो भावज के गले में रस्सी डाल की मारने की कोशिश
Gopalganj News: गोपालगंज में हिस्से के विवाद के चलते एक युवक और उसकी पत्नी घायल हो गए। पति-पत्नी को इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू की गई है।
Gopalganj News: गोपालगंज। थावे थाने के विदेशी टोला गांव में बुधवार को हिस्से के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक युवक व उसकी पत्नी को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी पति-पत्नी को इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज किया जा रहा है।
घटना का विवरण
जख्मी स्व. लक्ष्मण प्रसाद का 32 वर्षीय बेटा कृष्णा कुमार ने बताया कि उसका बड़ा भाई घर में उसे हिस्सा नहीं दे रहा है। हिस्से की मांग करने पर वह गाली-गलौज करते रहता है। बुधवार को हिस्से के विवाद को लेकर उसकी पत्नी वंदना देवी से भाई व भौजाई झगड़ा कर रहे थे। उसने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। इसके बाद भी सभी उसके साथ मारपीट कर रहे थे।
मारपीट की घटना
मारपीट के दौरान गले में रस्सी डालकर उसे मारने का भी प्रयास किया गया। मारपीट की सूचना मिलने के बाद वह जब घर पहुंचा कि भाई, भौजाई व भतीजे ने मिलकर मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान उसके हाथ पर धारदार हथियार से हमला कर घटना को अंजाम दिया। मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने के बाद मामले में कार्रवाई के लिए पति-पत्नी थावे थाने की पुलिस का सूचना दिए। पुलिस सूचना मिलने के बाद मामले की छानबीन करने में जुट गई है। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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