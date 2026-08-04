Gopalganj News: हथुआ में मारपीट में दूसरी प्राथमिकी दर्ज
Gopalganj News: हथुआ के रतनचक गांव में पड़ोसियों के बीच मारपीट की घटनाओं पर पीड़िता लीलावती देवी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जितेन्द्र मांझी और उसके बेटे नितेश ने गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर हमला किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
Gopalganj News: हथुआ,एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के रतनचक गांव में बड़ी पड़ोसियों के बीच आपसी मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता लीलावती देवी ने प्राथमिकी में बताया कि गांव के ही जितेन्द्र मांझी और उसके बेटे नितेश कुमार ने गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर डंडे से हमला कर दिया। विरोध करने पर दोनों ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा। सूचना पर 112 डायल कर पुलिस पहुंची और घायलों को हथुआ अस्पताल ले जाया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पूर्व में भी दूसरे पक्ष ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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