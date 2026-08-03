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Gopalganj News: गोपालपुर में जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर तीन लोगों को पीटा

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज के नटवा मुसेहरी सेमरा गांव में जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर एक ही परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दूधनाथ रावत की पत्नी पानमती, बेटा किशन और मुन्ना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ोसियों द्वारा मारपीट की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोपालपुर में जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर तीन लोगों को पीटा
गोपालपुर में जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर तीन लोगों को पीटा

Gopalganj News: गोपालगंज। गोपालपुर थाने के नटवा मुसेहरी सेमरा गांव में सोमवार को जमीन पर जबरन कब्जा करने का विरोध करने पर एक ही परिवार के तीन लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जख्मी दूधनाथ रावत की 50 वर्षीय पत्नी पानमती देवी, 20 वर्षीय बेटा किशन रावत व 25 वर्षीय बेटा मुन्ना रावत को इलाज के लिए कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में मारपीट में जख्मी लोगों ने बताया कि पड़ोस के लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे।

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विरोध करने पर उक्त लोग गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद दाब व लाठी-डंडे से हमला कर घटना को अंजाम दिया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों के बीच-बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले कुचायकोट फिर मॉडल सदर अस्पताल में लाया गया। जख्मी लोगों ने मारपीट की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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