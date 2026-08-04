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Gopalganj News: दुर्घटना मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: उचकागांव में मीरगंज-थावे मुख्य पथ पर सलेमपट्टी गांव के निकट एक अनियंत्रित ट्रक ने 11 हजार हाई वोल्टेज तार वाले बिजली के खंभे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में बिजली JE अविनाश कुमार ने ट्रक चालक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह घटना दो अगस्त की सुबह हुई थी।

Gopalganj News: दुर्घटना मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी

Gopalganj News: उचकागांव। स्थानीय थाने के मीरगंज-थावे मुख्य पथ पर सलेमपट्टी गांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रक द्वारा 11 हजार हाई वोल्टेज तार वाले बिजली के खंभे में धक्का मार कर क्षतिग्रस्त किया गया था। मामले में बिजली जेई अविनाश कुमार ने संबंधित ट्रक के चालक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का आकलन करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना दो अगस्त की सुबह की है ।

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