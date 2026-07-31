Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: कटेया में तालाब में डूबने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: कटेया के सिधवनिया गांव में शुक्रवार को एक युवक, फैशल, की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम फैला हुआ है। फैशल अपने दोस्तों के साथ तालाब में स्नान कर रहा था, तभी वह गहरे पानी में चला गया। परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए।

कटेया में तालाब में डूबने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम
कटेया में तालाब में डूबने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम

Gopalganj News: कटेया। स्थानीय प्रखंड के सिधवनिया गांव में शुक्रवार को तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी शेख गयासुद्दीन के पुत्र 19 वर्षीय फैशल के रूप में हुई है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार फैशल शुक्रवार को अपने कुछ साथियों के साथ सिधवनिया मदरसा के समीप स्थित तालाब में स्नान करने गया था। सभी युवक तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान फैशल गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।

घटना की सूचना

उसके एक साथी ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नही मिली। इसके बाद साथियों ने गांव में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब के पास पहुंच गए। गांव के कुछ युवकों ने तालाब में उतरकर फैशल की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को सूचना दी। करीब दो घंटे तक ग्रामीण युवकों की ओर से किए गए प्रयास के बाद एनडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही फैशल के शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया।

परिवार का दुख

बताया जाता है कि फैशल दो भाइयों में छोटा था। उसके पिता और बड़ा भाई खाड़ी देश में रहकर काम करते हैं। उसकी मां अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई थी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां गांव पहुंची और दहाड़ मारकर रोने लगी। परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। इधर, पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने का प्रयास करती रही, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नही हुए। काफी समझाने के बावजूद परिजनों ने शव पुलिस को नही सौंपा। खबर लिखे जाने तक थाने में घटना को लेकर कोई आवेदन नहीं दिया गया था। ( रिपोर्ट - बागेश्वरी नाथ तिवारी )

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या फैशल का बड़ा भाई काम करने के लिए खाड़ी देश गया था?
हाँ, फैशल का बड़ा भाई खाड़ी देश में रहकर काम करता है।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।