Gopalganj News: सर्प दंश से दो वर्षीय बच्चे की हुई मौत
Gopalganj News: उचकागांव के लुहसी मौजे में दो वर्षीय बच्चे की सर्पदंश के कारण मौत हो गई। बच्चे के खेलने के दौरान जहरीले सर्प ने डंस लिया। इलाज के लिए लुही बाजार के क्लिनिक और बाद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।
Gopalganj News: सर्प दंश से दो वर्षीय बच्चे की हुई मौत उचकागांव,एक संवाददाता। उचकागांव थाना क्षेत्र के लुहसी मौजे में सर्पदंश से दो वर्षीय बच्चे की इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना गुरुवार की रात की है। बताया जा रहा है कि उचकागांव थाना क्षेत्र के लुहसी मौजा गांव निवासी बलवंत कुमार का दो वर्षीय बेटा गुरुवार की रात अपने घर के बरामदा में फर्श पर खेल रहा था। इसी दौरान एक जहरीले सर्प ने उसे डंस लिया। सर्प दंश के बाद जहरीला सर्प मौके से फरार हो गया। बच्चे के अत्याधिक रोने-बिलखने पर परिजनों बच्चे को लुहसी बाजार के एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया।
जहां सर्प दंश की जानकारी होने पर लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के क्रम में देर रात बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे की मां रिंकी देवी और पिता बलवंत कुमार का रो-रोकर बुरा हाल था।
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