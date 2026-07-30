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Gopalganj News: लुहसी गांव में सांप के काटने के दो वर्षीय बच्चे की हुई मौत

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज के उचकागांव थाने के लुहसी गांव में एक दो वर्षीय बच्चे अभिमन्यु कुमार की सांप काटने से मौत हो गई। खेलते समय जहरिले सांप ने उसे काट लिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने में असमर्थता दिखाई। बच्चे की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।

लुहसी गांव में सांप के काटने के दो वर्षीय बच्चे की हुई मौत
लुहसी गांव में सांप के काटने के दो वर्षीय बच्चे की हुई मौत

Gopalganj News: गोपालगंज। जिले के उचकागांव थाने के लुहसी गांव में गुरुवार को सांप के काटने से दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बलवंत कुमार का दो वर्षीय बेटा अभिमन्यु कुमार था। उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। घटना के संबंध में बताया गया है कि गुरुवार को दो वर्षीय बच्चा अपने घर के समीप खेल रहा था। वह खेलने के दौरान अपने घर के दरवाजा के समीप पहुंचा और वहां मौजूद एक बिल में अपना हाथ डाल दिया। परिजनों ने बताया कि बिल में हाथ डालने के बाद उसे जहरीले सांप ने डस लिया।

सांप के डसने के बाद बच्चे की तबियत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन उसे लेकर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में पहुंचे। गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा था। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। परिवार के अन्य सदस्य उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। मगर परिजनों के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। ( रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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