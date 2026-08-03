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Gopalganj News: हथुआ शाखा नहर में उपलाता दिखा किशोर का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: फुलवरिया के छतू बथुआ गांव के नजदीक हथुआ शाखा नहर में एक किशोर का शव तेज धारा में मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। शव दक्षिण दिशा की ओर बहता चला गया और सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस सफल नहीं हो सकी।

Gopalganj News: हथुआ शाखा नहर में उपलाता दिखा किशोर का शव

Gopalganj News: फुलवरिया। थाना क्षेत्र के छतू बथुआ गांव के समीप गुजर रही हथुआ शाखा नहर में सोमवार को एक किशोर का शव तेज धारा में उपलाता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण शव को बाहर नहीं निकाला जा सका। तेज धारा के कारण शव दक्षिण दिशा की ओर बहता चला गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को बरामद करने का हरसंभव प्रयास किया। लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। मामले की सूचना आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस को भी दे दी गई है।

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