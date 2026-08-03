Gopalganj News: हथुआ शाखा नहर में उपलाता दिखा किशोर का शव
Gopalganj News: फुलवरिया के छतू बथुआ गांव के नजदीक हथुआ शाखा नहर में एक किशोर का शव तेज धारा में मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। शव दक्षिण दिशा की ओर बहता चला गया और सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस सफल नहीं हो सकी।
Gopalganj News: फुलवरिया। थाना क्षेत्र के छतू बथुआ गांव के समीप गुजर रही हथुआ शाखा नहर में सोमवार को एक किशोर का शव तेज धारा में उपलाता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण शव को बाहर नहीं निकाला जा सका। तेज धारा के कारण शव दक्षिण दिशा की ओर बहता चला गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को बरामद करने का हरसंभव प्रयास किया। लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। मामले की सूचना आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस को भी दे दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।