Gopalganj News: जलालदी गांव में दाहा नदी में नहाने के दौरान डूबकर किशोर लापता, तलाश जारी
Gopalganj News: गोपालगंज के उचकागांव थाना क्षेत्र के जलालदी टोला गांव में एक किशोर मोहम्मद दानिश अपने दोस्तों के साथ दाहा नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में डूब कर लापता हो गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है।
Gopalganj News: गोपालगंज। जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के जलालदी टोला गांव में बुधवार की शाम अपने पांच दोस्तों के साथ दाहा नदी में स्नान करने गया एक किशोर गहरे पानी में डूब कर लापता हो गया। लापता किशोर की पहचान मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है। वह अपने नानी के घर जलालदी टोला गांव में गया हुआ था।
घटना का विवरण
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार को मोहम्मद दानिश अपने पांच दोस्तों के साथ गांव में स्थित दाहा नदी में स्नान करने के लिए गया हुआ था। स्नान करने के क्रम में वह गहरे पानी में डूब कर लापता हो गया। वहीं उसके दोस्त पानी से बाहर निकले और घटना की सूचना परिवार के सदस्यों को दी। सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य व काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई।
पुलिस की कार्रवाई
इसके बाद दाहा नदी में नहाने के क्रम में डूब कर लापता होने की सूचना उचकागांव थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक किशोर का दाहा नदी के पानी में कहीं पता नहीं चल सका था। किशोर के लापता होने की सूचना मिलने के बाद उसके परिवार के सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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