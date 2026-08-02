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Gopalganj News: पढ़ाई के दौरान छात्र को सांप ने डसा, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: विजयीपुर के मिश्र बंधौरा गांव में, सुंदर कुमार नामक छात्र अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था जब एक विषैले सांप ने उसे डंस लिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे परिजनों ने उसे स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के लिए उसे देवरिया और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

Gopalganj News: पढ़ाई के दौरान छात्र को सांप ने डसा, रेफर

Gopalganj News: विजयीपुर। थाना क्षेत्र के मिश्र बंधौरा गांव निवासी छांगुर राम का पुत्र सुंदर कुमार शनिवार रात अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान कमरे में रखे बैग के नीचे छिपे एक विषैले सांप ने उसके पैर में डंस लिया। सांप के डंसते ही छात्र की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने शोर मचाया।परिजनों ने उसे तत्काल स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पहले देवरिया मेडिकल कॉलेज और फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

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