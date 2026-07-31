Gopalganj News: मतेया खास उच्च विद्यालय में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू
Gopalganj News: कुचायकोट के एसएम पीयू उच्च विद्यालय मतेया खास में शिक्षकों की कमी को भरने के लिए विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। सचिव विनोद कुमार के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन की बैठक में विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। इच्छुक अभ्यर्थियों को 5 अगस्त तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है।
Gopalganj News: कुचायकोट। एसएम पीयू उच्च विद्यालय मतेया खास में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सचिव सह प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ने बताया कि जून माह में आयोजित विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में लेखपाल, गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था प्रस्ताव पारित होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने लगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 5 अगस्त तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
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