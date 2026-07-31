Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gopalganj News: मतेया खास उच्च विद्यालय में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

Gopalganj News: कुचायकोट के एसएम पीयू उच्च विद्यालय मतेया खास में शिक्षकों की कमी को भरने के लिए विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। सचिव विनोद कुमार के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन की बैठक में विभिन्न विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। इच्छुक अभ्यर्थियों को 5 अगस्त तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई है।

Gopalganj News: मतेया खास उच्च विद्यालय में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू

Gopalganj News: कुचायकोट। एसएम पीयू उच्च विद्यालय मतेया खास में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सचिव सह प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ने बताया कि जून माह में आयोजित विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में लेखपाल, गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था प्रस्ताव पारित होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने लगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 5 अगस्त तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gopalganj News Gopalganj Latest News Teacher Recruitment

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।