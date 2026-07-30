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Gopalganj News: प्यारेपुर विद्यालय में छात्र से मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: एक छात्र के साथ विद्यालय में मारपीट के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकपूर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना सोमवार को हुई जब खेलकूद के दौरान चंदेश्वरनाथ चौबे ने एक छात्र को पीटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Gopalganj News: प्यारेपुर विद्यालय में छात्र से मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज

Gopalganj News: थावे। एक संवाददाता प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्यारेपुर में एक छात्र के साथ मारपीट किए जाने के मामले में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकपूर ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी के अनुसार, सोमवार को अपराह्न करीब 3:15 बजे विद्यालय परिसर में छात्र खेल रहे थे। इसी दौरान एक छात्र ने गांव के ही चंदेश्वरनाथ चौबे को चिढ़ाते हुए कुछ कह दिया। आरोप है कि इससे नाराज होकर चंदेश्वरनाथ चौबे विद्यालय के एक कक्ष में घुस गए और वायरिंग पाइप से कक्षा आठ के छात्र आसिफ अली की पिटाई कर दी।

मामले में प्रधानाध्यापक ने चंदेश्वरनाथ चौबे को आरोपित बनाया है। ।

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