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Gopalganj News: कई दुर्लभ संयोग संग शुरू हुआ शिव आराधना का पावन मास सावन

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में सावन माह का शुभारंभ 30 जुलाई से हो रहा है, जिसमें शिवालयों में पुकारें गूंजेंगी। इस माह में चार सोमवार समेत कई शुभ संयोग होंगे, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ गया है। नियमित शिव पूजा आत्मसंयम एवं मानसिक शांति का साधन है। श्रद्धालुओं को पंचक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

कई दुर्लभ संयोग संग शुरू हुआ शिव आराधना का पावन मास सावन
कई दुर्लभ संयोग संग शुरू हुआ शिव आराधना का पावन मास सावन

Gopalganj News: गोपालगंज। सावन माह का शुभारंभ 30 जुलाई यानी गुरुवार से हो रहा है। भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले इस माह में जिले के शिवालय हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठेंगे। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिव चालीसा, भजन-कीर्तन और कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार सावन में चार सोमवार पड़ेंगे और कई दुर्लभ शुभ संयोग बनने से इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है।

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सावन के महत्व

ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ अखिलेश्वरजी के अनुसार सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ेगा। दूसरा सोमवार 10 अगस्त को सोम प्रदोष के विशेष संयोग में रहेगा। तीसरे सोमवार 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व होने से शिव एवं नाग देवता की संयुक्त आराधना का पुण्य मिलेगा। चौथा और अंतिम सोमवार 24 अगस्त को प्रदोष तिथि के विशेष प्रभाव में रहेगा। इसके अलावा सावन की शुरुआत आयुष्मान योग, श्रवण नक्षत्र और गजकेसरी योग जैसे शुभ संयोगों में होने से पूरे माह की पूजा-अर्चना अत्यंत फलदायी मानी जा रही है। शिव पूजन से अध्यात्मिक उर्जा का होता है संचार धार्मिक विद्वानों का कहना है कि सावन केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, सदाचार और सकारात्मक जीवन का संदेश देता है। नियमित शिव पूजन से मन में धैर्य, संयम, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रुद्राभिषेक को विशेष रूप से कष्ट निवारण, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख-समृद्धि का साधन माना गया है।

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अभिषेक की विधि

इन वस्तुओं से करें महादेव का अभिषेक आचार्य ने बताया कि शिवभक्तों को प्रतिदिन प्रातः स्नान कर गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग, सफेद पुष्प तथा मौसमी फल अर्पित करने का विशेष महत्व है। ॐ नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव चालीसा एवं शिवपुराण का पाठ भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जिन लोगों को कालसर्प दोष, पितृ दोष अथवा राहु-केतु संबंधी बाधाएं हैं, उनके लिए भी सावन में शिव आराधना विशेष फलदायी मानी गई है।

पंचक की सावधानियाँ

31 से 4 तक पंचक, बरते सावधानी हालांकि श्रद्धालुओं के लिए पंचक को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पंचक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में पहली बार कांवड़ उठाना या नई लकड़ी से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता है कि पंचक में किए गए कुछ कार्यों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए अनुभवी श्रद्धालुओं को छोड़कर नए कांवड़ियों को इस अवधि में कांवड़ यात्रा शुरू करने से बचना चाहिए। (रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)

सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन में कितने सोमवार पड़ते हैं?
इस बार सावन में चार सोमवार पड़ेंगे।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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