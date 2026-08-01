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Gopalganj News: बैकुंठपुर के खजुहट्टी गांव में तारकोल पिलाकर सोने-चांदी के गहने व रुपए की चोरी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में खजुहट्टी गांव में चोरों ने एक रात में घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवर और पैसे की चोरी की। चोरी का विरोध करने पर गृहस्वामी को बंधक बनाकर पिटाई की गई और तारकोल पिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गए। दोनों गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं।

बैकुंठपुर के खजुहट्टी गांव में तारकोल पिलाकर सोने-चांदी के गहने व रुपए की चोरी
बैकुंठपुर के खजुहट्टी गांव में तारकोल पिलाकर सोने-चांदी के गहने व रुपए की चोरी

Gopalganj News: गोपालगंज। जिले के बैकुंठपुर थाने के खजुहट्टी गांव में शुक्रवार की मध्य रात चोरों ने एक मकान में घुसकर सोने-चांदी के जेवर व रुपए की चोरी कर ली। चोरी का विरोध करने पर गृहस्वामी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई भी की गई। इसके बाद जान मारने की नियत से चोरों ने उन्हें तारकोल भी पिला दिया। जिससे गृहस्वामी बेहोश हो गए और चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। तारकोल पीने से गृहस्वामी व सारण जिले के एकमा थाने के चांद परसा गांव के संजय सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार व रिश्तेदार उन्हें इलाज के लिए लेकर मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा था। मगर उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन व रिश्तेदार उन्हें लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हो गए।

घटना की जानकारी

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि खजुहट्टी गांव में संजय सिंह अपने रिश्तेदार के घर पर अकेले ही कुछ दिनों से रहते थे। शुक्रवार की रात भी वे अकेले उक्त मकान में थे। इस बीच रात में चोर घर के पीछे का दरवाजा कट्टर से काटकर तोड़ दिए। इसके बाद अंदर प्रवेश कर गए। अंदर कमरे में जाकर चोर जेवर व रुपए समेत अन्य सामानों की चोरी कर रहे थे। इसकी भनक लगने पर जब गृहस्वामी जगे तो चोरों ने उन्हें बंधक बना लिया और मारपीट कर तारकोल पिलाकर उन्हे बेहोश कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

पड़ोसियों की मदद

पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना खजुहट्टी गांव में संजय सिंह अपने जिस रिश्तेदार के मकान में रहते थे। वहां के आसपास के लोगों से उनकी जान-पहचान हो गई थी। हर रोज सुबह में संजय सिंह उठकर उनके साथ टहलते थे। लेकिन, शनिवार की सुबह वह नहीं दिखे तो आसपास के लोग उनके घर के अंदर गए तो देखा कि पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है। इसके बाद पड़ोसियों को कुछ अनहोनी की भनक लगी तो वे अंदर कमरे में गए तो देखा कि संजय सिंह बेहोश पड़े हैं। इसके बाद उनलोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन की।

सीसीटीवी की जांच

सीसीटीवी के चोर काट दिए थे तार बैकुंठपुर थाने के खजुहट्टी गांव में जिस मकान में संजय सिंह रहते हैं। वह मकान पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैश है। चोरों को इस बात की जानकारी पहले से थी। यही कारण था कि चोर जब उनके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वहां लगाए गए सीसीटीवी के तारों को काट दिया। ताकि वारदात को अंजाम देने व वहां से भागने का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो सके। चोरों के आने व कुछ कमरों में रहने का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

चोरों की पहचान

शरीर पर चादर लपेट पहुंचा चोर खजुहट्टी गांव में जिस घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। उसके कमरे में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक ऐसा दृश्य दिख रहा है। जिसे देखकर पीड़ित के घरवाले, रिश्तेदार व पुलिस की टीम भी चौंक गई थी। फुटेज में एक शख्स अपने पूरे शरीर को चादर से ढंक लिया है और कमरे में रखे गए सोफे के समीप कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुट गई है। चोरी के पहले व बाद के फुटेज की तलाश भी की जा रही है। ताकि चोरों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

पुलिस का वर्जन

बैकुंठपुर थाने के खजुहट्टी गांव में चेारी हुई है। मामले की जांच की गई है। जिसके घर में चोरी हुई है वह अपनी बहू पर ही कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी करवाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस अपने स्तर पर भी जांच कर रही है। परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार, एसडीपीओ सदर टू। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

सामान्य प्रश्न

घटना कहाँ हुई?
घटना गोपालगंज जिले के खजुहट्टी गांव में हुई।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
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शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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