Gopalganj News: छपरा-थावे रेलखंड की ट्रेनों पर बिना टिकट यात्रा करते 40 पकड़ाए, जुर्माना
Gopalganj News: गोपाळगंज। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य विभाग ने विभिन्न सवारी ट्रेनों में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया, जिसमें 40 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इस जांच से 20,760 रुपए की वसूली हुई। अधिकारियों ने यात्रियों से वैध टिकट लेने और रेलवे नियमों का पालन करने की अपील की।
Gopalganj News: गोपालगंज। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को छपरा-थावे रेलखंड के अलावे थावे-सीवान, थावे- मशरख व थावे- छपरा कचहरी रेलखंडों पर चलने वाली विभिन्न सवारी ट्रेनों में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया। जिसमें ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करते हुए 40 लोगों को पकड़ लिया। जिनसे रेल राजस्व के रूप में 20 हजार 760 रुपए की वसूली हुई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेल प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इन दिनों लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।
जांच अभियान का प्रभाव
वहीं, जांच अभियान के दौरान संबंधित रेलखंडों की स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। रेल अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा के दौरान वैध टिकट लेने व रेलवे नियमों का पालन करने की अपील की। टिकट जांच अभियान में मुख्य वाणिज्य निरीक्षक थावे विशाल कुमार सिंह, मुख्य टिकट निरीक्षक सईद अख्तर व टिकट जांच कर्मचारी राजेश सिंह, प्रकाश कुमार, राजीव कुमार, राजेश सिंह, ममता कुमारी व प्रतिमा कुमारी व रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी व कर्मी शामिल थे। --------------
विशेष ट्रेनों का परिचालन विस्तार
छपरा-सूरत व अहमदाबाद सप्ताहिक विशेष ट्रेन का हुआ परिचालन विस्तार गोपालगंज। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने छपरा रूट से सूरत व अहमदाबाद जाने वाली दो विशेष ट्रेनों का परिचालन विस्तार किया है। पहली ट्रेन संख्या 09065-66 छपरा सूरत व दूसरी 09465-66 अहमदाबाद-दरभंगा सप्ताहिक विशेष ट्रेन है। पूर्व में इन दोनों विशेष ट्रेन का परिचालन 4 अगस्त तक ही होना था। लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने इन दोनों विशेष ट्रेनों को 9 अतिरिक्त फेरों में परिचालन विस्तार करते हुए छपरा-सूरत सप्ताहिक विशेष ट्रेन को 30 सितंबर तो दरभंगा-अहमदाबाद सप्ताहिक विशेष ट्रेन 14 सितंबर तक चलाने की स्वीकृति दे दी है। जानकारी के अनुसार छपरा-सूरत सप्ताहिक विशेष ट्रेन सूरत जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार व छपरा जंक्शन से प्रत्येक बुधवार को चलाई जाती है। इसी तरह दरभंगा- अहमदाबाद सप्ताहिक विशेष ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से प्रत्येक शुक्रवार को खुलती है तो दरभंगा जंक्शन से इसका परिचालन प्रत्येक सोमवार को कराया जाता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन
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