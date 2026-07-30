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Gopalganj News: जादोपुर में देसी शराब से भरी कार को पुलिस ने किया जब्त, तस्कर अंधेरे का लाभ लेकर फरार

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: गोपालगंज में जादोपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया। कार चालक भाग गया और उसमें सवार शराब तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने 414 लीटर देसी शराब बरामद कर ली है। थानाध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई जारी है।

जादोपुर में देसी शराब से भरी कार को पुलिस ने किया जब्त, तस्कर अंधेरे का लाभ लेकर फरार
जादोपुर में देसी शराब से भरी कार को पुलिस ने किया जब्त, तस्कर अंधेरे का लाभ लेकर फरार

Gopalganj News: गोपालगंज। जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर मौजे गांव के समीप बुधवार की देर रात पुलिस ने यूपी की तरफ से आ रही एक कार को देखकर उसे रोकने का कोशिश की। इस दौरान कार चालक भागने लगा। वहीं पुलिस ने जब पीछा किया तो कार में सवार शराब तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस शराब लदी कार को जब्त कर ली। कार के अंदर रखी गई 414 लीटर देसी शराब को बरामद करने के साथ ही पुलिस ने फरार शराब तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस की कार्रवाई

जादोपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार को सूचना मिली कि यूपी से शराब तस्कर शराब की खेप को एक कार में लादकर उसे बांध के रास्ते लेकर आ रहे हैं। इस सूचना के बाद थानाध्यक्ष ने जादोपुर मौजे गांव के समीप घेराबंदी कर शराब लदी कार को रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस को देखकर शराब तस्कर कार से निकल कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच रही है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस की तरफ से यूपी से शराब की खेप लेकर जाने वाले शराब तस्करों की नाम पता एकत्रित कर प्राथमिकी की गई है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कितनी लीटर शराब जब्त की?
पुलिस ने 414 लीटर देसी शराब जब्त की।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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