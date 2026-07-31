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Gopalganj News: भोरे में 185 लीटर शराब बरामद, पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Gopalganj News: भोरे। गुरुवार को पुलिस ने 185 लीटर शराब और पांच तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई जगतौली ओपी के पास हुई, जहां 106 लीटर शराब जब्त की गई। दूसरी कार्रवाई हरदीखांड पुल के पास हुई, जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तीसरी और चौथी कार्रवाई दमकिया में हुई, जहां और शराब बरामद की गई।

Gopalganj News: भोरे में 185 लीटर शराब बरामद, पांच गिरफ्तार

Gopalganj News: भोरे। एक संवाददाता स्थानीय थाने के अलग-अलग स्थानों से गुरुवार को पुलिस ने 185 लीटर शराब बरामद करते हुए पांच तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई जगतौली ओपी के बिश्रामपुर तीनमुहानी के पास हुई। जहां से 106 लीटर शराब बरामद हुई।​ हालांकि अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए।

पहली कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई हरदीखांड पुल के पास की गई। जहां एक बाइक पर सवार तीन लोगों को पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो उसमें से दो लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जबकि चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर 39.4 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नदवा गांव के पिंटू चौहान के रूप में की गई। जबकि फरार आरोपित रामनगर गांव का अजय कुमार व यूपी के देवरिया जिले के भटनी का अभिषेक तिवारी है।

दूसरी कार्रवाई

तीसरी कार्रवाई दमकिया में की गई। जहां बाइक सवार दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12.75 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान लच्छीचक गांव के मुन्ना कुमार और करण कुमार के रूप में की गई। चौथी करवाई भी दमकिया में ही अरुण मिश्रा के बगीचे के पास की गई। यहां से स्कूटी सवार सिसई गांव के कुणाल कुमार और शंभू शाही को 27 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कितनी शराब बरामद की?
पुलिस ने 185 लीटर शराब बरामद की।
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