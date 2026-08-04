Gopalganj News: गोपालपुर में शराब के साथ दो बाइक जब्त

Gopalganj News: कुचायकोट में पुलिस ने सोनिकरपुर के पास 99 लीटर शराब के साथ दो बाइक जब्त की हैं। शराब तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। गोपालपुर पुलिस ने बोधाछापर गांव में छापेमारी कर लूट और शराब तस्करी के आरोपी मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया। मस्जिद के पास पार्क की गई बाइक चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है।

Gopalganj News: कुचायकोट। गोपालपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को सोनिकरपुर के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान 99 लीटर शराब के साथ दो बाइक जब्त की। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। मामले में दोनों बाइक मालिकों एवं अज्ञात वाहन चालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार तस्करों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

गिरफ्तारी की सूचना ------------- गोपालपुर पुलिस ने सात मामलों के नामजद आरोपित को किया गिरफ्तार कुचायकोट। गोपालपुर थाना पुलिस ने सोमवार की रात थाना क्षेत्र के बोधाछापर गांव में छापेमारी कर सात मामलों के नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान बोधाछापर गांव निवासी मुन्ना सिंह के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने बताया कि मुन्ना सिंह लूट, मारपीट और शराब तस्करी समेत कई संगीन मामलों में नामजद है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपित को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बाइक चोरी का मामला --------------- मस्जिद के पास खड़ी बाइक चोरी, दो पर प्राथमिकी सिधवलिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के सदौवा धोबिया टोली में मस्जिद के पास खड़ी बाइक चोरी होने के मामले में मौलवी इजहार आलम ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई की रात बाइक मस्जिद के पास खड़ी कर सोने चले गए थे। सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। आवेदन में नया टोला कल्याणपुर निवासी दीपक कुमार और प्रेम कुमार पर बाइक चोरी का आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष सोमदेव झा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।